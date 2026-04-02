Sedaj uživa večni mir 

Mihi Gabriel je prihajal iz znane Tišlarjeve rodbine v Šentjanžu v Rožu, katere nekdanja gostilna s trgovino in prireditveno dvorano je bila vsa leta središče vaškega kulturnega, športnega in in družbenega življenja. V zgodnjih mladostnih letih je sprva skupaj z bratom Štefanom in Hanzijem Gabrielom igral pri nogometnem klubu Bistrica v Rožu. Ko je na neki 10.-oktobrski prireditvi tedanji bistriški župan udrihal po koroških Slovencih, je Mihi skupaj z bratom Štefanom in Hanzijem Gabrielom zapustil klub. Skupno so ustanovili legendarno Športno društvo Šentjanž, ki je veljalo tudi za prvi slovenski nogometni klub na Koroškem. Njegova žena Gerda, s katero se je oženil leta 1963 in ustvaril družino s sinom Michaelom (Mischa) ter s hčerko Evo, pa se otožno spominja tudi njegovih smučarskih skokov pod okriljem ŠD Zahomec. Oče Mihijeve žene Gerde je bil zagrizen nacist in je prepovedal, da bi se njegov vnuk učil materinega jezika svojega očeta Mihija. Zaradi tega je hudo trpela tudi Mihijeva žena Gerda in se začela odločno zavzemati za enakopravnost med obema narodoma na Koroškem, vnukinja, ki živi v Berlinu, pa se uči tudi slovensko.