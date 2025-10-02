Sedaj poje z angeli 

»Štefi Paulitsch s svojo karizmatičnostjo in naravno avtoriteto ni vplival le na zbor, temveč tudi na širšo okolico. Ne bom našteval dosežkov in nastopov zbora za časa župnika Holmarja; veliko jih je bilo, od Koroške, Slovenije in do Italije, med njimi samostojni koncert o Mariji v celovški koncertni dvorani leta 1963. Bolje sva se nato z rajnim spoznala leta 1993 v odboru Obirskega pevskega društva (OPD), ko smo morali na povelje okrajnega glavarstva društvo ali obnoviti ali pa bi ga bili uradno ukinili, kajti že desetletja menda ni bilo občnega zbora. Župniku je namreč šlo le za pevsko umetnost z maratonskimi vajami, s formalnostmi se ni hotel ukvarjati. Tako smo tedaj pred 32 leti na novo začeli s kulturno dejavnostjo, seveda spet s Štefijem kot izkušenim predsednikom na čelu društva.«