Sedaj poje z angeli 

»Štefi Paulitsch s svojo karizmatičnostjo in naravno avtoriteto ni vplival le na zbor, temveč tudi na širšo okolico. Ne bom našteval dosežkov in nastopov zbora za časa župnika Holmarja; veliko jih je bilo, od Koroške, Slovenije in do Italije, med njimi samostojni koncert o Mariji v celovški koncertni dvorani leta 1963. Bolje sva se nato z rajnim spoznala leta 1993 v odboru Obirskega pevskega društva (OPD), ko smo morali na povelje okrajnega glavarstva društvo ali obnoviti ali pa bi ga bili uradno ukinili, kajti že desetletja menda ni bilo občnega zbora. Župniku je namreč šlo le za pevsko umetnost z maratonskimi vajami, s formalnostmi se ni hotel ukvarjati. Tako smo tedaj pred 32 leti na novo začeli s kulturno dejavnostjo, seveda spet s Štefijem kot izkušenim predsednikom na čelu društva.«
S temi ganljivimi besedami se je Ludvik Karničar na pogrebni slovesnosti minulo soboto, 27. septembra, poslovil od legendarnega predsednika OPD Štefija Paulitscha in mu izrekel zadnjo zahvalo. V torek, 16. septembra, je Gospodar življenja svojemu zvestemu služabniku v visoki starosti za vedno zaprl življenjsko knjigo, se je Štefi podal na svojo zadnjo rajžo.
Štefi Paulitsch se je rodil 28. decembra 1934 pri Bohnetu na Obirskem. Doraščal je v hudih časih. Primanjkovalo je tudi hrane in tako je Štefi z osmimi leti zapustil dom ter se preselil k Plazniku. V šolo je hodil h Kovaču na Obirskem, kjer je danes gostilna. Po prvi službi na občini Železna Kapla se je zaposlil pri kapelški Zadrugi kot šofer, kjer je ostal celih 37 let do upokojitve.
Leta 1960 se je oženil s Hariževo Eli, roj. Brumnik, in postal oče treh fantov: Konrada, Herberta in Štefija. Hkrati sta z ženo zidala nov dom na Obirskem. Žal mu je žena Eli umrla že leta 2007, kmalu nato pa je postala njegova nova življenjska sopotnica Elfi. Živela sta 17 let v Sinči vasi in imela zelo srečna skupna leta.
Štefi Paulitsch je pisal besede družina, petje in delo z zlatimi črkami. Prav tako pa je, kot je poudaril njegov prijatelj Ludvik Karničar na pogrebu, užival »veliko veselih trenutkov v skupini domačih pevk in pevcev bodisi v cerkvi, pri Župancu ali Kovaču ali pa na nepozabnih srečanjih v Smrtnikovi koči, kjer je značilno druženje, petje, veselje in zlata kapljica«.
Sedaj uživa Štefi Paulitsch v družbi angelskih zborov, ob zlatih nebeških zvokih, nam pa bo ostal v lepem spominu. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
