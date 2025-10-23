Razdajal se je za pliberško občino do zadnjega

Pred letošnjim pliberškim jormakom, ki ga je Štefan Visotschnig »izpeljal z zadnjimi močmi« (pliberški župnik Ivan Olip) in za katerega je kot tržni referent živel in garal skoraj 35 let, je dogoletni pliberški župan na vprašanje Novic, ali bo ostal v občinski politiki do konca periode, odgovoril: »Če bo Bog dal zdravje, bom ostal. Če ne, bom moral nehati.« Tedaj si niti predstavljati nismo mogli, da se bo že komaj mesec in pol dni po jormaku nad pliberško občino in preko nje razlegla globoka žalost – ko se je izvedelo, da je v petek, 17. oktobra 2025, Štefan Visotschnig, rojen 28. decembra 1951 v Vogrčah, docela izgubil boj s kruto boleznijo. V 74. letu starosti mu je za vedno utihnilo srce, polno ljubezni in zagnanosti za dobrobit pliberške občine ter njenih občank in občanov. Zanje se je razdajal do zadnjega celih 40 let, od tega več kot 20 let kot župan.Štefan Visotschnig je bil ob svoji smrti domala iz vseh političnih frakcij deležen besed zahvale, spoštovanja in priznanja. »Njegovo delo je bilo zaznamovano z bližino do ljudi, iskrenim prizadevanjem za skupno dobro in globoko povezanostjo s Pliberkom,« so zapisali v skupni izjavi podžupana Daniel Wrießnig in Hermann Enzi ter namestnik vodje občinskega urada Arthur Ottowitz. EL Pliberk z mestnim svetnikom Markom Trampuschem na čelu se mu je zahvalila za »dolgoletno dobro in spoštljivo sodelovanje« in tudi njegov predhodnik v županski funkciji Raimund Grilc, ki je Visotschnigu na županskih volitvah leta 2003 presenetljivo podlegel za 11 glasov, mu je v izjavi za Novice priznal, da je bil »rad med ljudmi« in da »je bil to tudi temelj za njegovo uspešno delo«. Njegova smrt je prav tako hudo prizadela najvišjega predstavnika dežele Koroške Petra Kaiserja, ki ga je s pliberškim županom vezalo tudi osebno odkrito prijateljstvo.