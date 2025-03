Rad se je srečaval z bivšimi sošolci

Rajni Mirko je izhajal s Tal pri Podgorjah in se rodil v družini, kjer sta vladala skromnost in trd boj za vsakdanji kruh. Njegov oče je bil krojač in je kljub pomanjkanju omogočil sinu obisk Slovenske gimnazije. Nato se je Mirko Paintner odločil za poklic učitelja, na koncu svoje poklicne poti pa je bil ravnatelj bivše glavne šole v Vetrinju. Poleg tega si je v Celovcu ustvaril družino z ženo Elisabeth ter s sinom Mariom in hčerko Danielo. Kot dijak je nastopal kot pevec in telovadec na gimnazijskih akademijah, prav tako pa je sodeloval leta 1967 pri legendarni igri Martin Krpan. Bil je dokaj majhne ter šibke postave. Nekateri se še sedaj spominjajo, kako ga je Robert Kropiunig v kovčku »prinesel« na oder. Igrala sta na akademiji klovna – Robert večjega, Mirko majhnega s saksofonom, oba pa sta pri publiki povzročila nepozabno doživetje. Prav tako se je zelo rad udeleževal srečanj z bivšimi sošolci, ki ga bodo ohranili v lepem spominu.