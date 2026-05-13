Prišel domov, tokrat k trajnemu počitku

Rajni Flora, kot so mu pravili domačini, je bil drugi od treh sinov Ruahove rodbine v Podjuni, rojen 16. januarja 1953 v družini Ivanke in očeta Blaža Kordesch. Kot dojenček je bil zelo bolan, a se je lahko na koncu le opomogel, in to predvsem po zaslugi odličnega dolgoletnega pliberškega zdravnika Ericha Fritzerja (1917-2018). Pozneje si je kot otrok zelo želel, da bi postal kuhar. Ni se mu izpolnila ta želja, preveč neobičajna je bila v tistih časih za kmečkega sina. Izobraževal se je v triletni slovenski strokovni kmetijski šoli v Podravljah za kmeta in jo zaključil leta 1971. Nekaj časa se je posvetil tudi lovstvu, a mu zelena bratovščina ni bila tako blizu kot njegovemu očetu ter bratoma Blažu in Hubertu.