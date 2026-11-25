Tvoja življenjska pot ni bila vedno lahka, a nikoli se nisi nehal boriti. Po težkih časih si znova našel pot do veselja, upanja in miru. Tvoje veliko srce in pripravljenost, pomagati drugim, nam bosta za vedno ostala v spominu. Mnogo prezgodaj te je Bog poklical k sebi, a upanje, da se nekoč spet srečamo, ostaja.
S temi ganljivimi besedami so se sin Raphael, mama Inge, sestra Edith ter brata Martin in Gerhard skupaj z ostalimi sorodniki poslovili od Siegfrieda Pikala iz Spodnjih Libuč. Poslovila od očeta, sina, brata, svaka, strica, nečaka in bratranca, ki se je v četrtek, 12. novembra, v 55. življenjskem letu nepričakovano za vedno poslovil. Bil je zmenjen za skupno kosilo. Čakali so nanj, in ko ga je njegova sestra hotela poiskati, je morala ugotoviti, da se nikoli ne bo več zbudil - da mu je Gospodar življenja vse prerano za vedno zaprl življenjsko knjigo.
Rajni je izhajal iz Radarjeve rodbine v Spodnjih Libučah, kjer se je rodil mami Inge in očetu Friedlnu Pikalu 4. marca 1972. Po osnovni šoli se je v podjetju Libučana Wernerja Kotnika WEKO na Metlovi izučil za mizarja, se pozneje zaposlil v gradbeništvu v Celovcu. Nazadnje je dealal pri podjetju Würfler, kot vojak pa je bil dvakrat tudi na Golanu.
Osebno sva si kot Libučana prišla blizu in postala prijatelja, ko je Celovec bil najina druga domovina, a so Libuče še vedno bile prva in so v srcu tudi ostale. Tako je tudi vedno dajal razumeti, kako zelo ljubi svoj rojstni kraj v kraljestvu Matjaževe Pece in kako tesno se čuti povezanega s svojimi domačimi. Če sva se pogovarjala, sva se rada v slovenskem libuškem narečju, čisto po domače, zavedajoč se, da svojih korenin ne moreš pozabiti. Dolgo časa mu tudi ni šlo dobro, a je vedno ostal v srcu dober in pošten, ostal prijatelj, ki si ga lahko imel samo rad. Rad je pomagal tudi drugim – vsi pa smo se veselili z njim, da je, kot smo brali na osmrtnici, »po težkih časih znova našel pot do veselja, upanja in miru«.
Sedaj je libuško pokopališče postalo njegovo zadnje zemeljsko počivališče. Lepa množica žalnih gostov ga je v sredo, 18. novembra, pospremila na njegovi zadnji zemeljski poti in mu izrekla zadnji pozdrav ter izkazala zadnjo čast. Pogrebno slovesnost je vodil pliberški župnik Ivan Olip, pevsko pa so se od njega poslovili MGV Petzen in domači pevci.
Dragi Sigi, poslavljam se od tebe z besedami neznanega pesnika:
Tiho sedaj si odšel,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti le spomine.
Počivaj v miru – in hvala za prijateljstvo.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
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