Osebno sva si kot Libučana prišla blizu in postala prijatelja, ko je Celovec bil najina druga domovina, a so Libuče še vedno bile prva in so v srcu tudi ostale. Tako je tudi vedno dajal razumeti, kako zelo ljubi svoj rojstni kraj v kraljestvu Matjaževe Pece in kako tesno se čuti povezanega s svojimi domačimi. Če sva se pogovarjala, sva se rada v slovenskem libuškem narečju, čisto po domače, zavedajoč se, da svojih korenin ne moreš pozabiti. Dolgo časa mu tudi ni šlo dobro, a je vedno ostal v srcu dober in pošten, ostal prijatelj, ki si ga lahko imel samo rad. Rad je pomagal tudi drugim – vsi pa smo se veselili z njim, da je, kot smo brali na osmrtnici, »po težkih časih znova našel pot do veselja, upanja in miru«.