Prerano zadnje slovo 

»Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.«
Te besede so žalujoči svojci zapisali na osmrtnici v spomin Gerhardu Schellanderju, po domače Tišlarju v Kajzazah pri Bilčovsu, ob njegovi nepričakovani in vse prerani smrti. Na Marijin praznik v petek, 15. avgusta, bi obhajal 70. življenjski jubilej. Usoda mu ni bila naklonjena: v sredo, 6. avgusta, se je Gerhard Schellander podal na svojo zadnjo rajžo, podal v objem večnega miru ter nebeškega veselja in trajne radosti.
Dom Gerharda Schellanderja, očeta Matije, je bil pri Tišlarju v Kajzazah, kjer se je rodil v družini Lorija in Ursule Schellander s šestimi otroki. Svoj študij ekonomije je opravil v Gradcu in se v tem času vključeval tudi v graški Klub slovenskih študentk in študentov (KSŠŠG). Po študiju se je podal na uspešno poklicno pot, ki ga je vodila domala na vse kontinente sveta – dokler se ni službeno zaposlil na Koroškem in postal poslovodja podjetja ELAN na Brnci. Ob tem se je še posebej dobro počutil kot življenjski partner gostilničarke Helge Schaunig s Potoka pri Bilčovsu.
Zelo pri srcu mu je bil tudi bilčovški nogometni klub ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf. Po upokojitvi si je zanj aktivno prizadeval, mdr. s prodajo sezonskih kart in organizacijo srečolovov, za kar se mu je še posebej zahvalila predsednica kluba Christine Gaschler.
Gerhard Schellander nam bo ostal v lepem spominu. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
