Prerano zadnje slovo 

Dom Gerharda Schellanderja, očeta Matije, je bil pri Tišlarju v Kajzazah, kjer se je rodil v družini Lorija in Ursule Schellander s šestimi otroki. Svoj študij ekonomije je opravil v Gradcu in se v tem času vključeval tudi v graški Klub slovenskih študentk in študentov (KSŠŠG). Po študiju se je podal na uspešno poklicno pot, ki ga je vodila domala na vse kontinente sveta – dokler se ni službeno zaposlil na Koroškem in postal poslovodja podjetja ELAN na Brnci. Ob tem se je še posebej dobro počutil kot življenjski partner gostilničarke Helge Schaunig s Potoka pri Bilčovsu.