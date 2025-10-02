Poslovil se je vse prezgodaj  

»Dragi Franc, ob zadnjem slovesu se ti za­hvaljujem za vse, kar si dobrega storil, za tvoj prijeten značaj, umirjenost, zanesljivost, vestnost in odprtost. Za vse to, kar si izžareval, ko si se srečaval z nami, tako v svojem poklicu kot trgovec kot družinski oče, sorodnik, sosed in nadvse zaveden član naše narodne skupnosti. Kupci so vedno rekli, da gredo k Francu Markitzu nakupovat, z njim se da vedno prijetno trgovati. V korist delodajalca kot tudi v korist kupca si izžareval kompetenco, hitro postrežbo in organiziral vse, kar so po­trebovali. Ali, kot sem v zadnjih dneh od kupcev pogosto slišal: s Francem sem gradil celo hišo, on je vedel, kaj potrebujem. Skoraj 45 let si delal v naši zadružni organizaciji, v njej marsikaj doživel, doživel tudi veliko sprememb – in bil vseskozi nekdo, na katerega smo se lahko vedno zanesli.