Poslovil se je oče lutkarstva 

Tudi na Koroškem je vodil številne seminarje, po njegovem posredovanju so koroški lutkarji lahko nastopili na mednarodnih festivalih v Wieseu, St. Lambrechtu, Mistelbachu, v Švici in vedno spet v Sloveniji. Njegova zasluga je bila, da je KPD Šmihel dobilo častno nalogo, da je leta 2000 organiziralo mednarodni festival ANIMA. Za Slovenski spored ORF je pripravil televizijsko nanizanko v 16 delih o Mihcu in Mahcu in pri tem doživel tudi hud verbalni napad na celovški tržnici. Režiral je tudi tri velike lutkovne predstave: muzikal Juri Muri v Afriki (leta 1991), Sonček, kje si (predstavljena leta 1994 v celovškem Mestnem gledališču) in Zaklad čarovnice Jezibabe (leta 1999). Svoje bogato znanje je prav tako posredoval dijakom Slovenske gimnazije, vzgojiteljicam v otroških vrtcih in na Višji šoli za vrtnarice.