Podpiral je po načelu: leva roka naj ne ve, kaj dela desna

Pri Šteklu v Globasnici niso nudili samo odličnih domačih dobrot, ta gostilna je bila tudi desetletja priljubljeno družabno središče globaške vaške skupnosti ter njene okolice. Pod njeno streho so se zbirala domača društva, radi so zahajali k Šteklu domačini ne­glede na svojo narodno in politično pripadnost, mnogo se je v tam debatiralo, ob vsem tem pa je vedno veljalo: vsi so resnično dobrodošli, na kar je v svojem zahvalnem govoru na pogrebni slovesnosti še posebej opozoril župan Bernard Sadovnik. Za blagodejno dobrodošlico je skrbela duša Šteklove gostilne Frida, prav tako tako pe tudi Fridin dolgoletni življenjski sopotnik Fric Hudl, sin Grajnarjeve rodbine v Globasnici. Čeprav je bil celih 35 let zaposlen pri nekdanjem podjetju Leitgeb v Sinči vasi, je poleg službe vso svojo energijo in veselje posvetil tudi zahtevnemu delu v gostilni.