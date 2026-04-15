Podpiral je po načelu: leva roka naj ne ve, kaj dela desna

»Samo to še opravim, samo to še postorim, potem se spočijem in umirim.« Tone Kuntner
Pri Šteklu v Globasnici niso nudili samo odličnih domačih dobrot, ta gostilna je bila tudi desetletja priljubljeno družabno središče globaške vaške skupnosti ter njene okolice. Pod njeno streho so se zbirala domača društva, radi so zahajali k Šteklu domačini neglede na svojo narodno in politično pripadnost, mnogo se je v tam debatiralo, ob vsem tem pa je vedno veljalo: vsi so resnično dobrodošli, na kar je v svojem zahvalnem govoru na pogrebni slovesnosti še posebej opozoril župan Bernard Sadovnik. Za blagodejno dobrodošlico je skrbela duša Šteklove gostilne Frida, prav tako tako pe tudi Fridin dolgoletni življenjski sopotnik Fric Hudl, sin Grajnarjeve rodbine v Globasnici. Čeprav je bil celih 35 let zaposlen pri nekdanjem podjetju Leitgeb v Sinči vasi, je poleg službe vso svojo energijo in veselje posvetil tudi zahtevnemu delu v gostilni.
Šteklova gostilna je že od avgusta 2020 zaprta, sedaj pa je še bolj osamljena: na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, se je za vedno poslovil od svoje družine, bratov ter številnih nekdanjih hišnih gostov, prijateljev in znancev tudi oče Šteklove družine Fric Hudl. Podal se je v objem nebeškega sonca v 87. letu starosti.
Luč sveta je Fric Hudl zagledal 30. decembra 1939 kot tretji od šestih sinov Grajnarjeve rodbine v Globasnici ob vznožju znamenite romarske gore Heme. Rodil se je v družini, ki je dala slovenski narodni skupnosti šest dragocenih sinov. Franc (†) je bil zavzet duhovnik in vzgojitelj v mohorjanskem dijaškem domu, Janez (†) se je angažiral kulturno in zadružno ter zavzemal kot frakcijski vodja EL Globasnica tudi podžupansko mesto. Lukej je vrsto let predsedoval Slovenskemu kulturnemu društvu Globasnica, medtem ko je najmlajši sin Stefan imel pomembno poklicno vlogo pri podjetju Elan na Brnci. Jožko je bil vrsto let predsednik SPD Edinost Pliberk in velja mdr. za očeta Odra 73 ter Svaveje ute na Pliberškem jormaku, prav tako pa za izredno agilnega predsednika Slovenskega društva upokojencev Pliberk.
Tudi rajni sin Fric je bil aktivno povezan z domačo kulturo in jo je vedno radodarno podpiral, hkrati pa je bil tudi vnet navijač globaškega nogometnega kluba. Za povezanost z domačo kulturo in skupnostjo se mu je na pogrebni slovesnosti, ki jo je vodil župnik Slavko Thaler ob asistenci dekana Ivana Olipa ter diakona Bernharda Wrienza, še posebej zahvalila predsednica SKD Globasnica Marija Markitz. Poudarila je: »Hvala tebi, dragi Fric, da si dolga leta z ženo Frido dajal našemu društvu na razpolago vašo dvorano za nešteta predavanja, branja, pogostitve in v zadnjih letih tudi za naš tradicionalni Podjunski ples.«
Predvsem pa mu je bila v veliko oporo plemenita sopotnica Frida, ki izhaja iz Rošankove rodbine v Podroju. Poročila sta se leta 1963 in si ustvarila družino s sinovoma Cirilom in Markom ter s hčerko Anito. Pa je decembra 2022 družino prizadel krut udarec, za katerega le težko najdeš primerne besede tolažbe: umrla je hčerka Anita, stara komaj 50 let. Samo dve leti pozneje pa je žena Frida skupaj s sinom Markom spet stala ob krsti družinskega sopotnika, ko jima je kruta bolezen vzela še moža in očeta, ki je z vsem srcem ljubil družino, ki je imel rad ljudi, do katerih nikoli ni bil nespoštljiv – in katerega življenjsko geslo se je glasilo: leva roka naj ne ve, kaj dela desna.
Frica Hudla bomo ohranili v častnem spominu. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
Iz rubrike Osmrtnice preberite tudi