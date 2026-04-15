Po hudem trpljenju je prišla zanjo velika noč

»Za svoje drage si živela, za dom si delala in skrbela, ljubezen v srca si sejala.« S temi besedami se je na osmrtnici poslovila družina od svoje mame, babice in prababice. Malo pred veliko nočjo je Marija Malej, roj. Ischep, še obhajala 76. rojstni dan, zaznamovana od krute bolezni in vendar vsa ganjena ob številnih čestitkah za osebni praznik, ob čestitkah svojih hčerk Helge in Betine ter sina Dietmarja ter sedmih vnukov in obeh pravnukov, prav tako pa svojih sester in bratov. Toda po lepem osebnem prazniku se je nadaljevalo kruto trpljenje s hudimi bolečinami, dokler ni po velikem petku sledila velika noč, praznik vstajenja in novega življenja: na velikonočno nedeljo, 5. aprila, je Gospodar življenja Marijo Malej odrešil vseh bolečin. Za vedno je zaspala in se podala na zadnjo rajžo v objem nebeškega sonca, potem ko so se poleg družine še zadnjič poslovili od svoje ljubljene sestre tudi njeni bratje in sestre.