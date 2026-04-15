Po hudem trpljenju je prišla zanjo velika noč

»Za svoje drage si živela, za dom si delala in skrbela, ljubezen v srca si sejala.« S temi besedami se je na osmrtnici poslovila družina od svoje mame, babice in prababice. Malo pred veliko nočjo je Marija Malej, roj. Ischep, še obhajala 76. rojstni dan, zaznamovana od krute bolezni in vendar vsa ganjena ob številnih čestitkah za osebni praznik, ob čestitkah svojih hčerk Helge in Betine ter sina Dietmarja ter sedmih vnukov in obeh pravnukov, prav tako pa svojih sester in bratov. Toda po lepem osebnem prazniku se je nadaljevalo kruto trpljenje s hudimi bolečinami, dokler ni po velikem petku sledila velika noč, praznik vstajenja in novega življenja: na velikonočno nedeljo, 5. aprila, je Gospodar življenja Marijo Malej odrešil vseh bolečin. Za vedno je zaspala in se podala na zadnjo rajžo v objem nebeškega sonca, potem ko so se poleg družine še zadnjič poslovili od svoje ljubljene sestre tudi njeni bratje in sestre.
Marija Malej je izhajala iz znane Igrčeve rodbine v kraljestvu Matjaževe Pece. Rodila se je 29. marca 1950 na Goltnikovi kmetiji, prav tako kot 29. februarja 1948 njena starejša sestra Tilka – na kmetiji, kjer je takrat živela njuna teta Nana Apovnik, roj. Gojer. Ko so se preselili na Igrčevo kmetijo in se je družina Margarete in Janeza Ischep razširila na 12 otrok, je rajna Igrčeva Mic, tako so ji pravili vsi njeni najbližji sorodniki in domačini, morala že zelo zgodaj skupaj s starejšo sestro Tilko krepko zgrabiti za delo in skrbeti za mlajše sestre in brate. Po osemletnem obiskovanju ljudske šole v Libučah se je učila za trgovko v zgornjelibuški trgovini Folteja in Angele Blažej, tisti, ki jo še poznali iz teh časov, pa se še danes z veseljem spominjajo njene prijaznosti.
V 60. letih prejšnjega stoletja je vzljubila svojega bodočega moža Alojza Maleja z Letine. Leta 1969 je sledila dvojna poroka, istočasno z njima se je v Spodnjih Libučah poročila tudi sestra Tilka s Stropnikovim Anzejem († 1998) iz Podkraja. Z možem Alojzom Malejem si je Igrčeva Mic ustvarila na Letini družino, ki je bila njun največji zaklad, prav tako pa sta s pridnimi rokami poskrbela, da je družina namesto stare hiše dobila nov, večji dom. Poleg skrbi za družino je ostala zvesta svojemu trgovskemu poklicu in je bila priljubljena sodelavka šmihelske trgovine Kušej.
V nedeljo, 10. maja lani, se je njen mož Alojz v 82. letu starosti za vedno poslovil od svojih najdražjih. Ko je zaradi bolezni hudo trpel, mu je bila njegova žena Marija, čeprav že sama težko bolna, do zadnjega zdihljaja v veliko oporo in pomoč. Sedaj brez bolečin skupaj uživata večni mir – vsem žalujočim pa velja iskreno sožalje.prišla zanjo velika noč
