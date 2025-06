Pavlnovemu Hanziju v zadnjo zahvalo 

Luč sveta je Hanzi Fugger zagledal 23. aprila 1950 v družini s petimi otroki. Že zelo zgodaj se je moral za vedno posloviti od dveh svojih bratov – Lojzeja, ki je umrl pri dveh letih, in Kristjana, ki je umrl pri šestih. Zgodaj je izgubil tudi svojega očeta. Po njegovi smrti je kot najstarejši sin moral sam prevzeti in skupaj z mamo obdelovati domačo kmetijo, hkrati pa je bil deležen nesebične pomoči, ki so jo izkazovali sosedje. To nesebično pomoč pa je tudi sam vračal drugim, bodisi kot gasilec in sotrudnik Rdečega križa bodisi kot sosed in sovaščan. Kjerkoli so zidali hišo ali gospodarsko poslopje, kjerkoli so opravljali dela v gozdu ali na polju, Pavlnov Hanzi je vedno z veseljem pomagal in si se nanj vedno lahko zanesel. Prav tako pa je bil zelo povezan z domačim Kulturnim društvom Peter Markovič. Za to se mu je društveni predsednik Aleks Schuster na po­grebni slovesnosti v četrtek, 12. junija, prisrčno zahvalil in to v domačem narečju. Pogreb je vodil župnik Marijan Marijanovič ob asistenci domačina Marjana Schusterja ter ob pesmih MoPZ Jepa Baško jezero (vodi Aleks Schuster). Zahvalila pa sta se mu tudi Gabriele Rauter-Kristof v imenu družine in sosedov ter župan Franz Richau.