Vladimir Čeligoj (1954)
Odšel je Vladimir Čeligoj, pobudnik AgroSlomak

16.10.2025 Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica Franc Wakounig
Vladimir Čeligoj

Homo politicus

Vladimir Čeligoj je doraščal v Ilirski Bistrici, ki ji je ostal zvest do smrti. V Ljubljani je končal študij zgodovine in se nato zaposlil v kulturnem sektorju, se nato podal v vode komerciale in politike. Kasneje se je zaposlil na kmetijskem ministrstvu.

Bil je izrazit homo politicus, ki mu razvoj mlade slovenske države in zamejskih Slovencev ni bil deveta briga, saj je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvsem na področju stikov z zamejskimi kmečkimi organizacijami oral ledino in sejal seme, ki je že obrodilo plemenite sadove. Bil je med drugim sopobudnik in soustanovitelj AgroSlomak, slovenske zamejske kmetijske koordinacije.

Poslanec in podžupan

Leta 1996 je bil izvoljen v slovenski Državni zbor, bil je pod­župan občine Ilirska Bistrica ter član številnih občinskih kulturnih in muzealnih pobud. Kot sta na poslovitvi dejala Hanzi Mikl, ki je spregovoril v imenu vseh zamejskih kmečkih pobud, ter Marjan Podobnik za Ljudsko stranko, je Vladimir Čeligoj v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skrbel za delovanje AgroSlomak in izobraževalno dejavnost med zamejci, kot je to Kmečka izobraževalna skupnost KIS, in za trdno povezovanje zamejskih kmečkih organizacij. Pri srcu so mu bili trajnostni projekti kot npr. slovenski vzorčni kmetiji v Porabju in v Gorskem Kotarju, predvsem pa je spodbujal skupne prireditve in redne medsebojne stike. Ker mu je poklic bil tudi poklicanost, je redno organiziral obiske kmetijskih ministrov v zamejstvu, da so na kraju samem spoznali stvarnost tamkajšnjega kmetijstva. Napisal je scenarij za film »V objemu domovine« o slovenskem kmetijstvu v sosednjih državah. V imenu vseh zamejskih kmečkih ustanov se je Hanzi Mikl pokojniku zahvalil za vso strokovno in nesebično pomoč in podporo.

