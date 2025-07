Odšel je nepričakovano

Ko je pri Opietniku na Metlovi, na kmetiji Valentina in Marije Wastl, zagledal luč sveta, so črni oblaki kaj kmalu legli tudi na njegovo otroštvo. Niti celih pet let ni bil mlad, ko je bil skupaj s starši in s tremi sestrami pregnan v taborišče Frauenau­rach, medtem ko je njegov brat Hubert padel v Hitlerjevi vojski. Pregnanstva rajni Jokl, kot so mu pravili domačini, do svoje smrti ni prebolel. A to še ni vse. Ko se je družina Wastl vrnila iz nemške tujine domov in je novembra 1945 njegova mama Marija rodila še sina Tineja, ki je pozneje prevzel Wastlovo kmetijo pri Topliču v Lovankah, je Wastlove otroke in očeta spet prizadel krut udarec: januarja 1946 je vse prerano umrla njihova mama.