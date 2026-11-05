Odšel je Joka Serajnik, po domače Žofran

Jakob Serajnik se je rodil 14.4.1952 pri Žofranu v Šentpetru v Rožu. Že v ljudski šoli se je začel učiti harmoniko, med drugim pri sorodniku, skladatelju Antonu Nageletu v Šentjakobu. S tem se je navezal na glasbeno tradicijo pri Žofranu, saj sta se že babica, ded in praded ukvarjala s petjem in muziko. Praded Jakoba, ki se je prav tako imenoval Jakob Serajnik, je na primer napisal pesem »Sem hodov po gmajni«, ki smo jo peli tudi v zboru »Rož« in jo poznali že od babice. Pri Žofranu smo imeli na podstrešju polno - predvsem slovenskih - knjig in dosti starih instrumentov. Ni čuda, da smo nazadnje imeli mi bratje kmalu že svoj bend - glasbeni ansambel. Jakob se je razvil v odličnega harmonikaša in igral tudi najzahtevnejše Avsenikove ter druge skladbe, tako da so ga vabili tudi drugi ansambli, vendar je raje igral s svojimi brati. Kadar pa smo igrali moderno pop-glasbo, je sedel za elektronske orgle. V sedemdesetih letih se je v znak protesta proti podiralcem dvojezičnih napisov naučil igrati tudi partizanske pesmi. Kot član pevskega zbora »Rož« v Šentjakobu, ki ga je vodil Lajko Milisavljevič, ni pel le kot baritonist, temveč je občasno igral tudi harmoniko na kakem koncertu ali ob nastopih tega zbora. Ob vsej svoji družabnosti in humorju pa je znal biti tudi resen in dosleden v svojem življenju. Starši so mu namenili poklicno pot v kmetijstvu, zato je obiskoval kmetijsko šolo v Podravljah. Potem je začel urejati in obnavljati kmetijo pri Žofranu. Jakob ali Joka, kot smo ga imenovali, pa je moral kmalu spoznati, da se od kmetije ne bo dalo živeti. Kratko se je zaposlil kot poštar, potem pa kot delavec v fabriki Jungfer na Bistrici v Rožu, kjer je igral klarinet v glasbeni kapeli podjetja. Nazadnje se je zaposlil kot hišnik v hotelu Antonič na Reki. Njegove praktične sposobnosti - Joka je vse znal popraviti in uštimati - so mu pri tem zelo pomagale.
Jakob se je po smrti starih staršev in očeta (1974) izkazal kot nekdo, ki je trdno stal in obvaroval družinski dom. Bratje smo bili na Dunaju in drugod. Ko smo prihajali domov, smo mu pomagali, vendar je večino bremena kmetije Joka nosil sam. Hišo in gospodarsko poslopje je prevzel v slabem stanju in je moral najeti kredite, da je sploh lahko kaj popravil. Ko je hišo speljal iz najhujšega, se je poročil s Kristijano iz sosednje Koflerjeve družine. Oba sta morala biti zelo pridna in sta morala precej šparati, da sta se izkopala iz dolgov. Skrbela sta tudi za ostarelo mamo Cili in seveda za svoja otroka Marka in Tamaro, ki sta oba opravila maturo in študij in se potem zaposlila. Jakob je bil vselej ljubeč in skrben zakonski mož in družinski oče ali »tati« in je pokazal vsa leta - ne z besedami, tega ni bil vajen - temveč s svojim delom in s svojo skrbjo, kako so mu važni žena in otroka, dom in domačija. Iz domačije pri Žofranu, ki je bila v njegovi mladosti še kmetija, je naredil »Žofranov park«, tako sem to imenoval jaz.
Tako nepričakovano si se poslovil od nas, od svoje družine, od prijateljev, sosedov, znancev. Prišli smo in nosimo solze in smeh v spominu nate, na vse veselje, družbo, razposajenost, na trenutke žalosti ob izgubah in na trenutke odpora in korajže v 70-letih. Tedaj smo skupaj s Teboj sodelovali pri akcijah in demonstracijah za pravice koroških Slovencev. Pri vsem tem pa nismo pozabili na petje in muziko. Znal si zapeti z nami v kvartetu ali tercetu, igral v našem ansamblu, najprej doma, potem v mnogih krajih Koroške, enkrat celo na turneji v Zürichu in si tako tudi prislužili nekaj denarja, ki ga doma nismo imeli. Pri vsem tem si si ostal zvest, pa vendar na tleh, domač med domačimi ljudmi, neglede na jezik, ki ga govorijo. Zate pa je bil naš domači slovenski jezik samoumeven in je to ostal tudi v tvoji družini. Ta tvoja zvestoba pa ni bila slepa in zazrta nazaj, ker si rad odkrival tudi moderno glasbo, obvladal elektronske orgle ter kompjuterje in si na veliki strehi starega skednja namestil fotovoltaične panele. Bil si Joka od pet do glave, trd do sebe in mehak v družbi in družini. Kljub trdemu delu si nosil spretne prste in si s temi prsti znal tako plesati po tipkah harmonike, da si nas zajadral v ples, veselje in žalost. Tebe pa je usoda nazadnje povsem nepričakovano poslala iz nočne postelje v večnost, od koder nam bodo še dolgo odmevali spomini nate, na tvojo harmoniko in na tvoj smeh, s spomini, ki jih danes še premlevamo, ker težko verjamemo, da te več ni. Brat Franci Serajnik, v imenu družine Serajnik, ob pogrebu 31. 10. 2026
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