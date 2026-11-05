Odšel je Joka Serajnik, po domače Žofran

Jakob Serajnik se je rodil 14.4.1952 pri Žofranu v Šentpetru v Rožu. Že v ljudski šoli se je začel učiti harmoniko, med drugim pri sorodniku, skladatelju Antonu Nageletu v Šentjakobu. S tem se je navezal na glasbeno tradicijo pri Žofranu, saj sta se že babica, ded in praded ukvarjala s petjem in muziko. Praded Jakoba, ki se je prav tako imenoval Jakob Serajnik, je na primer napisal pesem »Sem hodov po gmajni«, ki smo jo peli tudi v zboru »Rož« in jo poznali že od babice. Pri Žofranu smo imeli na podstrešju polno - predvsem slovenskih - knjig in dosti starih instrumentov. Ni čuda, da smo nazadnje imeli mi bratje kmalu že svoj bend - glasbeni ansambel. Jakob se je razvil v odličnega harmonikaša in igral tudi najzahtevnejše Avsenikove ter druge skladbe, tako da so ga vabili tudi drugi ansambli, vendar je raje igral s svojimi brati. Kadar pa smo igrali moderno pop-glasbo, je sedel za elektronske orgle. V sedemdesetih letih se je v znak protesta proti podiralcem dvojezičnih napisov naučil igrati tudi partizanske pesmi. Kot član pevskega zbora »Rož« v Šentjakobu, ki ga je vodil Lajko Milisavljevič, ni pel le kot baritonist, temveč je občasno igral tudi harmoniko na kakem koncertu ali ob nastopih tega zbora. Ob vsej svoji družabnosti in humorju pa je znal biti tudi resen in dosleden v svojem življenju. Starši so mu namenili poklicno pot v kmetijstvu, zato je obiskoval kmetijsko šolo v Podravljah. Potem je začel urejati in obnavljati kmetijo pri Žofranu. Jakob ali Joka, kot smo ga imenovali, pa je moral kmalu spoznati, da se od kmetije ne bo dalo živeti. Kratko se je zaposlil kot poštar, potem pa kot delavec v fabriki Jungfer na Bistrici v Rožu, kjer je igral klarinet v glasbeni kapeli podjetja. Nazadnje se je zaposlil kot hišnik v hotelu Antonič na Reki. Njegove praktične sposobnosti - Joka je vse znal popraviti in uštimati - so mu pri tem zelo pomagale.