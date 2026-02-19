Njen pevski glas ni bil samo lep, bil je molitev 

Življenjska pot rajne Magdi se je začela v Strpni vasi. Po ljudski šoli v Šmihelu ter glavni šoli za dekleta v Velikovcu je bila pisarniška vajenka v podjetju Skias. Leta 1972 je s Franzem Haimburgerjem stopila pred poročni oltar. Skupaj sta skrbela za uspešen razvoj podjetja, skupaj sta si ustvarila družino. Pekarna je bila za Magdi več kot samo delovno mesto – bila je zanjo življenjski prostor, njegovo središče pa je bila Magdi. Ob vsem tem pa je bilo njeno prvo poslanstvo družina. Ali, kot je poudaril župnik Slavko Thaler: »Ob delu v pekarni, skrbi za dom in številnih obveznostih je znala ohraniti toplino in vedrino. To je bila njena materinska ljubezen – tiha, zaupajoča, zvesta in zelo skrbna.«