Trikrat v 16 mesecih je pri Žmuku na Plešivcu nad Kotmaro vasjo zamahnila smrt. Najprej je umrla mama Neži (14. julija 2025), osem mesecev kasneje najstarejša hči Maria (4. marca 2026), 3. novembra 2026 jima je sledil v večnost oče Tomi; dočakal je skoraj 93 let.
Na svet je prišel Tomi 10. decembra 1933 na mali kmetiji pri Podršniku Na Hori (Na Gori) blizu Postraneja v Vetrinju. Z mamo sta bila tam samo tako dolgo, dokler ni oče Janez popravil hiše pri Žmuku, ki je bila pogorela. Sledila sta še dva otroka, leta 1935 sestra Giti (njen mož Pavel Kropfitsch, mizarski mojster na Ilovju, je umrl 3. novembra 1995) in leta 1942 brat Hanzi.
Življenje na gorski kmetiji je bilo trdo. Otroci so bili od mladih nog navajeni trdega dela. Po ljudski šoli v Kotmari vasi je Tomi odšel na kmetijsko šolo v Podravljah. Kot prvorojencu mu je bilo namenjeno, da prevzame domačo kmetijo. Ko mu je bilo 17 let, se je ponesrečil pri delu v gmajni; poškodoval si je nogo, dolgo je ležal v bolnišnici. Pri 25 letih je imel hudo prometno nesrečo z motorjem in je nekaj časa ležal v komi. Leta 1960 je mama hudo zbolela in umrla, stara komaj 60 let. Tako je Tomi ostal z očetom in bratom sam doma. Svojo ženo Nežijo je spoznal leta 1967; poročila sta se 15. oktobra 1967.
Žmukova domačija je bila stara kmečka hiša, brez tekoče vode in kurjave. Najprej sta z ženo povečala hlev. Na začetku leta 1980 sta začela zidati novo hišo. Svoji družini sta zgradila prijeten, topel dom. Imela sta pet otrok, tri hčere (Maria, Bernadka, Veronika) in dva sinova (Tomi, Hanzi). Več kot 30 let je Tomi vozil svojo ženo Neži dvakrat tedensko v Celovec na Benediktinski trg. Vmes se je vračal domov, opravljal dela na kmetiji in potem opoldne spet hodil ponjo. Če je utegnil, ko je bilo manj dela, je zelo rad prebiral romane z divjega zahoda (vesterne). Žena Neži je slikala z oljnimi barvami in čopičem. Medsebojno razumevanje zakoncev je bilo zelo dobro. Včasih sta igrala karte do polnoči, večkrat tudi z bratom Hanzijem, pozneje tudi s svojimi otroki. Pozimi, ko je zapadlo veliko snega, je Tomi odmetaval sneg s poti od domače kmetije do Motajdeljna v Kotmari vasi, da so otroci lahko hodili po bližnjici od šole domov. Visoko je spoštoval narodno in versko izročilo svojih staršev. Bil je član Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci, kjer je sodeloval pri igrah. Prav tako je pel v cerkvenem zboru. Kandidiral je za Koroško Enotno listo pri deželnih volitvah, za EL Kotmara vas pri občinskih in tudi za kmečke volitve.
Leta 2014 ga je zadela možganska kap; od tedaj je sedel na vozičku. Žena Neži je skrbela zanj in ga negovala ob podpori otrok. To je družino še bolj povezalo. Ko mu je lani umrla žena, ga je to hudo prizadelo in je izgubljal življenjsko voljo. Pogovarjal se je z ženo na sliki, ki je vedno stala na mizi: »Zakaj si mi to nardiva, zakaj si me zapustiva?« Letos marca je izgubil še svojo prvo hčerko Mario. Tedaj ga je skoraj strlo.
Dan po spominu vseh vernih rajnih je utihnilo ranjeno srce, utrujeno od življenja. Življenje je odpelo svoj zadnji zvok, zapečatila se je zadnja stran knjige njegovega življenja. Tomi je, okrepčan s tolažili svete vere, umrl na svojem domu v krogu najdražjih. Posebno priznanje velja negovalkam, ki so vse zgledno opravljale svoje delo.
Pogreb je bil v torek, 10. novembra 2026. Obred je vodil Sylvère Buzingo, nekdanji kotmariški dušni pastir, pri njem pa je asistiral diakon Stani Adalnig V slovo so zapeli cerkveni pevci in Gorjanci. Za SPD Gorjanci se je zahvalil Vinko Wieser. Rajni Tomi, Žmuk na Plešivcu, naj uživa večnost pri Bogu. Družini, sestri, otrokom in vnukom izrekamo iskreno sožalje. J. Wakounig
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