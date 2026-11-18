Žmukova domačija je bila stara kmečka hiša, brez tekoče vode in kurjave. Najprej sta z ženo povečala hlev. Na začetku leta 1980 sta začela zidati novo hišo. Svoji družini sta zgradila prijeten, topel dom. Imela sta pet otrok, tri hčere (Maria, Bernadka, Veronika) in dva sinova (Tomi, Hanzi). Več kot 30 let je Tomi vozil svojo ženo Neži dvakrat tedensko v Celovec na Benediktinski trg. Vmes se je vračal domov, opravljal dela na kmetiji in potem opoldne spet hodil ponjo. Če je utegnil, ko je bilo manj dela, je zelo rad prebiral romane z divjega zahoda (vesterne). Žena Neži je slikala z oljnimi barvami in čopičem. Medsebojno razumevanje zakoncev je bilo zelo dobro. Včasih sta igrala karte do polnoči, večkrat tudi z bratom Hanzijem, pozneje tudi s svojimi otroki. Pozimi, ko je zapadlo veliko snega, je Tomi odmetaval sneg s poti od domače kmetije do Motajdeljna v Kotmari vasi, da so otroci lahko hodili po bližnjici od šole domov. Visoko je spoštoval narodno in versko izročilo svojih staršev. Bil je član Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci, kjer je sodeloval pri igrah. Prav tako je pel v cerkvenem zboru. Kandidiral je za Koroško Enotno listo pri deželnih volitvah, za EL Kotmara vas pri občinskih in tudi za kmečke volitve.