Ljubila si življenje, ljubila si svoj dom.

Bila je odprta, prijazna, vsakomur je rada pomagala. Družina ji je pomenila vse. Tesno je bila povezana tudi z nečakom Dominikom, kateremu je bila krstna botra. Kakor je ljubila in cenila svojo družino ter žlahto, je cenila in ljubila svoje slovenske korenine. Sodelovala je v društvu Gorjanci, bila je blagajničarka, zagrabila za vsako delo, pomagala pri pripravi prireditev pa pri pospravi. Tudi v fari je sodelovala nekaj časa kot tajnica, dokler da so ji to dopuščale moči.