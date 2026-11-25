Življenjska zgodba Vinka Turka se je začela v bavarskem mestecu Iphofen. Družina Turk, p. d. Štern, je bila ena od več kot 200 koroškoslovenskih družin, ki so bile aprila 1942 prisilno izseljene iz svoje južnokoroške domovine.Očeta Franca Turka, njegovo ženo Ivanko, ki je bila tedaj že noseča, njuni hčerki Milko in Ivanko ter očetovega brata Toneta Turka so najprej deportirali v taborišče Schwarzenberg v bližini Nürnberga. Sledili sta premestitvi v taborišči Frauenaurach in Hesselberg. V taborišču Schwarzenberg se je 12. oktobra 1942 rodil sin Vinko. Njegov prihod na svet je bil tako že od prvega dne zaznamovan z usodo pregnanstva. Prvi dnevi, meseci in leta njegovega življenja so minili v taborišču, daleč od doma, v okolju, ki otroku ne more ponuditi varnosti, brezskrbnosti in topline domačega okolja. (Eva Hartmann, podpredsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev, na pogrebni slovesnosti 22. novembra v Libučah)