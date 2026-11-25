Življenjska zgodba Vinka Turka se je začela v bavarskem mestecu Iphofen. Družina Turk, p. d. Štern, je bila ena od več kot 200 koroškoslovenskih družin, ki so bile aprila 1942 prisilno izseljene iz svoje južnokoroške domovine.Očeta Franca Turka, njegovo ženo Ivanko, ki je bila tedaj že noseča, njuni hčerki Milko in Ivanko ter očetovega brata Toneta Turka so najprej deportirali v taborišče Schwarzenberg v bližini Nürnberga. Sledili sta premestitvi v taborišči Frauenaurach in Hesselberg. V taborišču Schwarzenberg se je 12. oktobra 1942 rodil sin Vinko. Njegov prihod na svet je bil tako že od prvega dne zaznamovan z usodo pregnanstva. Prvi dnevi, meseci in leta njegovega življenja so minili v taborišču, daleč od doma, v okolju, ki otroku ne more ponuditi varnosti, brezskrbnosti in topline domačega okolja. (Eva Hartmann, podpredsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev, na pogrebni slovesnosti 22. novembra v Libučah)
Tako je tudi Vinko Turk že kot dojenček skupaj z mamo, očetom, stricem ter sestrama na lastni koži občutil vso krutost nacistične ideologije s posledico, da so na južnem Koroškem brutalno izvajali etnično čiščenje. Januarja 1945 se jim je pridružila še hčerka Vera, ki je zagledala luč sveta v bližini zadnje postaje njihovega pregnanstva, v kraju Wassertrüdingen, nedaleč od taborišča Hesselberg. In tudi ko je bil konec vojne, je bila vrnitev družine Turk vse drugo kot enostavna. Šele 25. julija 1945 se je družina lahko vrnila na svoj dom v Podkraju, na domačijo, ki »je bila močno poškodovana in izropana« (Eva Hartmann).
Domačijo pri Šternu so že v času avstro-ogrske monarhije kupili očetovi starši, ki so prišli iz Ribnice na Dolenjskem. In tu se je že rodil Vinkov oče Franc, medtem ko je Vinkova mama Ivanka, roj. Kraut, bila doma s Fernatove domačije na Bistrici pri Pliberku. Po vojni sta se bratu Vinku ter sestram Milki (roj. 1939), Ivanki (roj. 1940) in Veri pridružili še sestri Neva (roj. 1946) in Irena (roj. 1947, umrla 2024). Šolo je Vinko obiskoval v Libučah, kjer je bil, kot se spominja njegov nekdanji sošolec Konrad Mandl, šolski ravnatelj vse drugo kot prijazen do njega. Dokaj bolje pa mu je šlo na slovenski Kmetijski šoli v Podravljah.
Leta 1950 so spet črni oblaki zakrili Šternovo domačijo – umrl je oče Franc, star šele 51 let. »Komaj smo prišli domov in začeli dobro živeti, je pa atej umrl,« se spominja hčerka Milka v knjigi KPD Šmihel »sledovi izseljenih družin pod Peco«. Na Bistrici je padel z voza, ko so basali deteljo. Žrd je počila in ga ubila, mama Ivanka († 1997) pa je z otroki ostala sama. Do leta 1957 je bil pri hiši stric Toni, potem pa je tudi on umrl.
Nato je bila vsa skrb za kmetijo na rameh Šternovega Vinka. Izkazal se je kot izredno vesten in uspešen gospodar, hkrati pa kot naravnost genialen tehnik, ki je kot avtodidakt še posebej obvladal tehnično napravo kmečkih strojev. Rad je pomagal tudi drugim, ki so bili veseli njegovih koristnih nasvetov. Kot lastnik vodnih vrelcev pa je pomagal tedanji skupni občini Pliberk-Bistrica ter mestnemu svetniku Jožetu Partlu, da je uspelo zagotoviti občinsko vodno oskrbo. Hkrati pa je bil Vinko Turk velik narodnjak. Zavedal se je svojih slovenskih korenin, ostal do zadnjega zvest svoji materinščini in podpiral slovenske organizacije. Za vse to se mu je na pogrebu, ki ga je vodil župnik Ivan Olip skupaj s sobratom Janezom Skukom ter ob petju pliberškega cerkvenega zbora in libuških matjaževcev, iskreno zahvalil občinski svetnik Štefan Domej.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
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