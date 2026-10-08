Ljubil je družino, žlahto in narod

Rajni je doraščal v družini Janeza in Elizabete Buch skupaj z bratoma Jurijem, Vinkom in s polbratom Hanzijem (†) ter s sestrami Mici, Mali in Angelo. Bil je kmet z vsem srcem, prav tako pa so mu, zlasti še v pokoju, poleg družine in žlahte bile zelo pri srcu čebele. Predvsem pa je bil svoji ženi Heidi ljubeč življenjski sopotnik, skrben oče pa svojima hčerkama Marici, ki se je poročila k Joncu v Močulo pri Suhi, in Luciji. Nič manj mu ni bila pri srcu slovenska narodna skupnost. Kulturno se je udejstvoval kot pevec pri velikovški Lipi in v cerkvenem zboru v Šentrupertu pri Velikovcu, politično pa na volitvah kot kandidat SJK in deželne EL ter pri NSKS. Še prav posebej pa je bil vesel, če je za praznike prišla na njegov dom žlahta in jo je lahko pogostil skupaj s sestro Mici.