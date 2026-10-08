Ljubil je družino, žlahto in narod

Srečanja s Paulom Buchom, p. d. Pušnikom iz Klopč pri Velikovcu, so bila vsakič prijetno doživetje. Vedno te je sprejel s prijaznim nasmehom in lepo besedo, ne glede na to, kje te je srečal: naj bo to na slovenskih prireditvah, ki jih je rad obiskoval, ali na političnih sestankih in zborovanjih ali pa slučajno na cesti. Sedaj ga ne bomo več srečali in mu ne stisnili roke: v petek, 2. oktobra, se je Paul Buch podal na svojo zadnjo rajžo, kjer uživa v objemu večne luči in nebeškega sonca.
Rajni je doraščal v družini Janeza in Elizabete Buch skupaj z bratoma Jurijem, Vinkom in s polbratom Hanzijem (†) ter s sestrami Mici, Mali in Angelo. Bil je kmet z vsem srcem, prav tako pa so mu, zlasti še v pokoju, poleg družine in žlahte bile zelo pri srcu čebele. Predvsem pa je bil svoji ženi Heidi ljubeč življenjski sopotnik, skrben oče pa svojima hčerkama Marici, ki se je poročila k Joncu v Močulo pri Suhi, in Luciji. Nič manj mu ni bila pri srcu slovenska narodna skupnost. Kulturno se je udejstvoval kot pevec pri velikovški Lipi in v cerkvenem zboru v Šentrupertu pri Velikovcu, politično pa na volitvah kot kandidat SJK in deželne EL ter pri NSKS. Še prav posebej pa je bil vesel, če je za praznike prišla na njegov dom žlahta in jo je lahko pogostil skupaj s sestro Mici.
Sedaj je njegovo mesto na Pušnikovi kmetiji ostalo za vedno prazno. Ostaja le še tolažba, da je smrt hkrati rojstvo spomina. Paula Bucha bomo ohranili v častnem spominu. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
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