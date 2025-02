Ljubil je družino, narod in kmetijo

Življenjska pot Frvonovega Joheja, kot so ga klicali domačini, se je začela 10. julija 1937. Skupaj s svojo bodočo ženo Micej, Lazarjevo iz Spodnjih Vinar, je hodil v šentprimško ljudsko šolo. V Micej se je zgodaj močno zaljubil in se, kot je povedal župnik Hanzej Rosenzopf na po-grebni slovenosti v soboto, 15. februarja, »kar 12 let mujal, da je potem privolila in jo je 23. novembra 1969 peljal pred poročni oltar«. In tako sta postala ljubeča in skrbna starša petim otrokom. Hanzej Rosenzopf: »V očetu so otroci doživljali človeka, ki je s svojim načinom ljubeče in stvarno posredoval ljubezen do slovenske kulture, zgodovine, dela in vere. Živel in poudarjal je povezanost v družini: da se imamo radi, da se razumemo in da si drug drugemu pomagamo.«