29. oktobra je prenehalo biti srce Theresie Gallob, ki je bila doma v Žužalčah pri Brnci. Luč sveta je zagledala leta 1941 kot četrti otrok družine Koren pri Urhrarju v Spodnjih Rutah nad Ločami. Na začetku 60. let je spoznala Alojza Galloba, Mušeta iz Žužalč. Leta 1965 sta se poročila in tako se je preselila na tamkajšnjo kmetijo. V naslednjih 12 letih se jima je rodilo šest otrok. Na Mušetovi kmetiji je bila izredno marljiva in pridna. Čeprav majhne in bolj drobne postave, je prijela za vsako delo: gospodinjstvo, oskrba in vzgoja otrok, delo v hlevu, na polju, v vrtu, v sadovnjaku, peka kruha in pogače, letne koline, itd. - samo v gozdu ji ni bilo treba delati. Z možem Lojzom – kot ga je ljubkovalno imenovala, on pa njo Rezi – sta si dobesedno »odšparala« od svojega življenja izobrazbo in poklicni napredek otrok. Vse življenje je bila zelo verna, saj je otroke naučila moliti, jih ob odhodu vedno pokrižala z žegnano vodo in poljubila in je v žužalški kapelici meseca maja vodila šmarnice. Vera ji je bila opora v napornem in dela polnem kmečkem življenju. To zaupanje v božje spremstvo je posredovala tudi otrokom naprej. Hud udarec in velika zareza je zanjo bila nepričakovana smrt ljubljenega moža Lojza leta 2018. Od tedaj naprej je tudi sama polagoma izgubljala moči in slabela. V zadnjih mesecih ji je šlo vedno slabše in je pred nedavnim za vedno zatisnila oči. Pogreba v petek, 13. novembra, se je udeležilo veliko število žalujočih, saj imajo rajni mož in otroci mnogo stikov s kulturnimi, cerkvenimi in družbenimi krogi, kjer so Mušetovo mamo zelo cenili. Ob grobu so tamburaši iz Loč zaigrali pesem Lipa zelenela je. MG



