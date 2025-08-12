Libuče žalujejo 

Rajni Pepej je bil priljubljen slaščičar in gostilničar, ki je znal postreči z vrhunskimi sladkimi dobrotami in ki je svojim gostom omogočil prijetna srečanja v pristni domači družbi. Leta 1986 je, potem ko se je izučil v znameniti pliberški slaščičarni Stöckl za slaščičarja in uspešno opravil mojstrski izpit, v Zgornjih Libučah odprl lastno gostilno in slaščičarno. S svojimi dobrotami je osrečil mdr. obiskovalce raznih žegnanj in pliberškega jormaka, poleg tega pa je celih 17 let skrbel za gostinsko ponudbo na žegnanju v sosednji Šmarjeti. Poleg tega mu je bila kot nekdanjemu članu MGV Petzen in ansambla Original Petzentrio, ki ga je ustanovil Albert Krop, zelo pri srcu domača glasba s petjem. Mnogi pa tudi ne vedo, da je Čapelnikov Pepej, kot smo ga klicali njegovi sošolci in prijatelji, zelo rad vzel v roke čopič in barve ter se posvetil slikanju, na žalost pa slik ni obelodanil na razstavah.