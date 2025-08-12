Libuče žalujejo 

Leta 1997 je umrl oče Markej, star komaj 69 let, leta 2020 sin Stanko, star prav tako komaj 69 let, minuli četrtek, 7. avgusta, pa jim je, potem ko je šele januarja lani umrla mama Milka, nepričakovano sledil v večnost tudi drugi sin, Pepej, star prav tako šele 69 let. Z njegovo smrtjo se je za vedno poslovil zadnji član družine Markeja in Milke Čapelnik, ostali so le še Pepejeva žena Roswitha ter otroka Markus in Monika z družinama – Zgornje Libuče pa so spet postale revnejše za dragocene sovaščane.
Rajni Pepej je bil priljubljen slaščičar in gostilničar, ki je znal postreči z vrhunskimi sladkimi dobrotami in ki je svojim gostom omogočil prijetna srečanja v pristni domači družbi. Leta 1986 je, potem ko se je izučil v znameniti pliberški slaščičarni Stöckl za slaščičarja in uspešno opravil mojstrski izpit, v Zgornjih Libučah odprl lastno gostilno in slaščičarno. S svojimi dobrotami je osrečil mdr. obiskovalce raznih žegnanj in pliberškega jormaka, poleg tega pa je celih 17 let skrbel za gostinsko ponudbo na žegnanju v sosednji Šmarjeti. Poleg tega mu je bila kot nekdanjemu članu MGV Petzen in ansambla Original Petzentrio, ki ga je ustanovil Albert Krop, zelo pri srcu domača glasba s petjem. Mnogi pa tudi ne vedo, da je Čapelnikov Pepej, kot smo ga klicali njegovi sošolci in prijatelji, zelo rad vzel v roke čopič in barve ter se posvetil slikanju, na žalost pa slik ni obelodanil na razstavah.
Sedaj sta njegov zlati pevski glas in njegova šaljiva beseda za vedno utihnila, ostaja le še tolažba, da je smrt hkrati rojstvo spomina. Čapelnikov Pepej nam bo ostal v lepem spominu.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
