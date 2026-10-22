Legendarnemu veterinarju v slovo 

V sredo, 14. oktobra, se je iztekla bogata življenjska pot priljubljenega dobrolskega živinozdravnika Milana Sienčnika. Rajni je izhajal iz družine, v kateri sta bila zelo cenjena veterinarstvo in ljubezen do slovenskega naroda. Njegov oče Luka Sienčnik je bil znan živinozdravnik, poleg tega v vojni partizan, po vojni pa aktiven politik, kulturnik in publicist. Njegov sin Ivo in zet Walter Urbanke sta se prav tako odločila za veterinarstvo, medtem ko je hčerka Tanja zaposlena na Inštitutu za medicinsko mikrobiologijo in higieno v Gradcu. Rajni je študiral medicino sprva v Zagrebu, študij pa zaključil na Dunaju, kjer je spoznal tudi svojo bodočo ženo Christiane. Prihajala je iz pruske vojaške družine in se je v Dobrli vasi naučila slovenščine. Kot zanimivost pa je rajni ob svoji 90-letnici v pogovoru z urednikom Novic Tomažem Verdevom dodal, da »njegov oče, partizan, in Christianin oče, ki je bil polkovnik Wehrmachta, nikoli nista bila v konfliktu.«