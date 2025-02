Ko se ti srce utrga v temo in ostane le še hvaležen spomin

Albert Krajger, rojen 10. marca 1953 v družini Milke in Paula Krajgerja, kjer se je rodilo osem otrok, je v svojem življenju moral preboleti huda usodna udarca. Leta 1995 mu je umrla žena Milka, roj. Merkač iz Klokarjeve rodbine v Šmihelu, stara komaj 39 let. Ustvarila sta si v Šmihelu lasten dom in družino s petimi otroki: Simono, Gabrielom, Romanom, Milanom in Vero. Milka je bila voditeljica občinskega vrtca v Šmihelu, ki je bil prvi javni vrtec z dvojezično skupino. Septembra 2008 je Alberta ponovno prizadel krut udarec: umrla mu je življenjska sopotnica in učiteljska kolegica Rozvita Kolter v komaj 52. življenjskem letu. Obe smrti nikoli ni docela prebolel, čeprav mu je življenjski optimizem pomagal, da se s potrebnim elanom posveti svojim otrokom ter delu za domačo faro in kulturo. Dokler kruta bolezen ni vzela otrokom ljubljenega očeta, življenjski sopoznici Anici dragocenega partnerja, šmihelski fari in kulturnemu društvu ter ljubiteljem slovenskih pesmi in melodij pa daleč preko šmihelskih meja znanega in neumornega idealista ter plemenitega človekoljuba. Ali kot sta rekla šmihelski župnik Slavko Thaler in predsednik zbora Gorotan Franc Opetnik Novicam: »Smrt Alberta Krajgerja pomeni za nas strašansko izgubo.«