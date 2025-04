Ko je srce zajokalo in reklo: mame ni!

Rajna Tildi se je rodila 17. aprila 1929 pri Foltu v Spodnjem Dobju pri Ločah. Imela je lepo otroštvo, dokler ni pred božičem leta 1944 bila kot 15-letno dekle skupaj z ostalo družino pregnana v nacistično taborišče Rettenbach v Nemčiji. Vrnili so se lahko maja 1945, maja 1951 pa se je poročila s Foltijem Inzkom, odličnim muzikantom na citrah z Rut nad Šentjanžem v Rožu. Toda sreča ni trajala dolgo: leta 1952 se je njen mož, ki je bil zaposlen pri boroveljskem podjetju KESTAG, smrtno ponesrečil pri delu. Z dojenčkom Hubertom se je Tildi kot mlada vdova vrnila domov v Loče, se zaposlila v sezonskih mesecih – dokler se ni pri 28 letih spet poročila. Njen izvoljenec Hajnžek Lepuschitz izpod Huma je že dobro poznal njenega očeta in njegovega brata Tončka, ki sta imela majhno godbo na pihala in igrala na ohcetih. Hkrati je postala za Tildi novi dom velika kmetija pri Fugarju na Ravnah pri Rožeku, zatem pa je postala mati hčerk Mojce, Dorice in Veronike ter sina Joška. Poleg tega je leta 1991 prevzela bolniško oskrbo za svojo mamo, v času, ko je bil njen mož že hudo bolan in je Tildi v oktobru istega leta postala že drugič vdova.