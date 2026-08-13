Kakor njegov oče je s Koroško bil tesno povezan tudi sin

Poleg tega je bil med najboljšimi prijatelji Mitje Gobca tudi skladatelj Lojze Lebič, ki naj bi v nedeljo, 23. avgusta, prelistal 92. list svoje bogate življenjske knjige. Kot Mitja Gobec, tako ima tudi znameniti Lojze Lebič podjunske korenine. Njegova mama Nežka, roj. Lienhard, je izhajala iz Libuč. V Globasnici je bila učiteljica, po plebiscitu pa so jo nasilno pregnali iz domovine. Z Lojzetom Lebičem je Mitja Gobec prekolesaril domala vso Koroško, kot založnik pa je bil po lastnih besedah najbolj ponosen, da je lahko leta 2015 izdal njegovo partituro »Fauvel 86«. V svoji zgodnji mladosti je Mitja Gobec spoznal tudi krojaškega mojstra in nekdanjega predsednika SPZ Hanzija Weissa, kot je januarja 2022 povedal v pogovoru z Novicami. »Kot mlad fant sem skupaj s Hanzijem Weissem dostavljal obleke, ki jih je pripravil njegov oče.« Pozneje je za KKZ, ki ga je počastila z Janežičevim priznanjem, in za SPZ pomagal organizirati pevske seminarje ter posredoval vrhunske glasbenike za strokovno pomoč našim zborom in pevovodjem. Prav tako se je posvečal koroški ljudski pesmi ter uredil pesmarici »Ljudske pesmi iz Ziljske doline – priredbe za moški in mešani zbor«. Po prerani smrti zborovodje MePZ Rož Lajka Milisavljeviča (1943–2002) pa je uredil tudi tri pesmarice rožanskih ljudskih pesmi za vse zasedbe.