Jozovi mami v slovo 

Rajna Pavla bi se rada naprej šolala, a je morala iti služit, najprej v Kaplo ob Dravi, nato na Polano in v Sveče, nato pa z 21 leti v Bozen. Na Južnem Tirol­skem se je hitro naučila tudi italijansko, hkrati pa jo je prevzelo hudo domotožje. Vrnila se je v Ribnico, kjer jo je čakalo samo hudo delo, nato je šla na Dunaj kot gospodinja zobozdravniku – dokler ni preko prijateljice dobila službe v Bruslju. Ko je izstopila iz vlaka, ni znala niti ene francoske besede, a se je tudi v današnji evropski prestolnici hitro znašla ter se naučila francoščine. Napredovala je kot glavna kuharica v številnih restavracijah in je leta 1958 obiskala tudi svetovno razstavo, katere maskota je bil tudi svetovno znani atomium.