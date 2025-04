In spet je smrt obiskala Mičejeve …

Mičejeva družina v Šentvidu v Podjuni si je za slovensko narodno skupbost pridobila trajne zasluge, prav tako pa je za svojo zvestobo narodni skupnosti plačala krvavi davek. Oče Andrej (1893–1989), mnogim znan kot »slepi organist«, je bil med ustanovnimi člani SPD Danica in tudi njen prvi zborovodja. Pred 80 leti, januarja 1945, pa so nacistični rablji obglavili v Gradcu njegovo ženo Terezijo skupaj s hčerko Trezej, ker nista hoteli kloniti nacističnemu režimu. Po vojni se je Andrej ponovno poročil in s Francisko Urak, Bohovnikovo iz Nagelč, ustvaril družino s hčerkami Milico, Fini, Micej in s sinom Andrejem. Toda kruta smrt, ki naj bi bila »božja dekla«, v resnici pa je neusmiljena do zadnjega, se je spet ustavila pri Mičejevih. Po smrti hčerk Micej, por. Mauczka († 2014), in Finej, por. Kraut († 2021), se je v četrtek, 27. marca, od svojih najdražjih za vedno poslovil tudi njun brat Andrej in se jima pridružil v večnosti. Sedaj je ostala samo še njihova sestra Milica, por. Koncilia.