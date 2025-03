Imel je srce za oltar in gledališče

Posebno mesto v njegovem duhovniškem življenju sta zavzeli fari Globasnica in Šteben. Celih 40 let, do 31. avgusta 2024, skoraj pol svojega življenja, je vodil obe fari in bil aktivno povezan s farankami in farani. Nepozaben ostaja v njegovi režiji tudi Škofjeloški pasijon, pri katerem so nastopili samo tisti, ki so imeli govorne vloge, namesto statistov pa je pel globaški zbor. In ker sta ga poleg ljubezni do gozda zelo zanimali tudi umetnostna zgodovina in arheologija, mu je prišla globaška fara kot naročena. Pri izkopaninah na hribu sv. Heme je sodeloval s Franzem Glaserjem, prav tako pa je bil, kot je poudaril rektor Tinjskega doma Jože Kopeinig v pogovoru z Novicami, »izredno razgledan in iskan vodič na Hemi«.