Družina in dom sta mu bila zelo pri srcu

Še posebej srečen je bil, ko je leta 1967 spoznal in vzljubil Marijo Ischep, Igrčevo Micko iz Podkraja pod Matjaževo Peco. Starejši Libučani se še z veseljem spominjajo, ko se je pri nekdanjem zgornjelibuškem trgovskem podjetju Blažejevega Folta in njegove žene Angele izučila za trgovko. Leta 1969 so zapeli Mariji in Lojzu Malej poročni zvonovi, nakar je prva hčerka, Helga, zagledala luč sveta. Sledila sta še hčerka Betina in sin Dietmar, prav tako pa sta s pridnimi rokami poskrbela, da je družina namesto stare hiše dobila nov, večji dom. Poleg dela in družine je veljala njegova ljubezen tudi živalim in letinski vaški skupnosti. In ko ga je začela mučiti huda bolezen, mu je bila tudi v času, ko je hudo trpel, v veliko oporo njegova ljubljena žena Marija.