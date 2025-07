Dosegel visoko starost

S temi besedami se je predsednik Kluba prijateljev lova (KPL) Janez Kaiser poslovil v imenu rinkolških lovcev in Lovske družbe Blato od svojega lovskega tovariša in sovaščana Maksa Zdouca, Rižnarjevega očeta iz Rinkol v šmihelski fari, se zahvalil za njegovo dolgolet­no in zgledno delo v korist lovstva in lovskega tovarištva. Zahvalil pa se mu je tudi zbornični in občinski svetnik Štefan Domej v imenu rinkolške agrarne skupnosti, ki ji je rajni predsedoval vrsto let, vaščanov ter kmetijske zbornice in slovenskih organizacij. »Rižnarjev oče je bil ugleden in napreden kmet, ki mu je bil zelo pri srcu tudi gozd v Rižnarjevi Dobrovi. Prav tako pa je omogočil skoraj vsem otrokom obisk Slovenske gimnazije in bil med zadnjimi, ki je še poznal vse izraze glede kmečkega dela in življenja,« je poudaril zastopnik SJK v kmetijski zbornici. V sredo, 2. julija, je Rižnarjev oče obhajal še 96. rojstni dan. A je trajalo samo dva dneva, ko ga je v petek, 4. julija, Gospodar življenja odpoklical k sebi, mu v 97. letu starosti za vedno zaprl življenjsko knjigo.