Dobri materi v slovo  

Ob vsej družinski radosti pa je rajna Hilda Anderwald, ki so jo odlikovale pridnost, izrazita materinska ljubezen ter skromnost, morala doživeti tudi vso krutost življenjske usode, ko se je pri dveh letih tragično ponesrečil in umrl sin Hubert ter leta 2015 še sin Helmut, star komaj 43 let, leta 1996 pa je vse prerano umrl tudi njen mož Hubert. Ob njeni globoki žalosti ji je bila v veliko tolažbo globoka vera. Z njo in z domačo faro je bila vsa leta aktivno povezana. Prav tako je od vsega začetka sooblikovala delovanje otroškega zbora v Šentlipšu. Po nekaj letih se mu je pridružila tudi kot kitaristka in spremljala pesmi skupaj s hčerko Sabino, Irenico Brežjak in Pepco Weiss.