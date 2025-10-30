Dobri materi v slovo  

Rojstni kraj Hilde Anderwald, roj. Trinkl, je bil Dvor pri Šmihelu, kjer se je rodila 15. marca 1939, Tihoja pa je postala njena druga domovina. Po ljudski šoli v Šmihelu, glavni šoli v Pliberku ter trgovski šoli v Celovcu se je zaposlila v podjetju Lomšek v Tihoji in mu bila v vsestransko oporo. Delala je v pisarni in na črpalki, prav tako pa v gospodinjstvu.
V Tihoji je spoznala in vzljubila tudi svojega bodočega moža Huberta Anderwalda in sklenila z njim oktobra 1963 zakonsko zvezo. Prav tako v Tihoji sta zgradila lastno hišo in od vsega začetka oddajala sobe letoviščarjem, hkrati pa sta si ustvarila družino z otroki Erwinom, Sabino, Hubertom in Helmutom.
Ob vsej družinski radosti pa je rajna Hilda Anderwald, ki so jo odlikovale pridnost, izrazita materinska ljubezen ter skromnost, morala doživeti tudi vso krutost življenjske usode, ko se je pri dveh letih tragično ponesrečil in umrl sin Hubert ter leta 2015 še sin Helmut, star komaj 43 let, leta 1996 pa je vse prerano umrl tudi njen mož Hubert. Ob njeni globoki žalosti ji je bila v veliko tolažbo globoka vera. Z njo in z domačo faro je bila vsa leta aktivno povezana. Prav tako je od vsega začetka sooblikovala delovanje otroškega zbora v Šentlipšu. Po nekaj letih se mu je pridružila tudi kot kitaristka in spremljala pesmi skupaj s hčerko Sabino, Irenico Brežjak in Pepco Weiss.
V torek, 21. oktobra, ji je Gospodar življenja za vedno ugasnil življenjsko svečo, je Hildo Anderwald objela neminljiva nebeška toplina, njeni otroci pa so ji omogočili, da se je lahko od svojih najdražjih za vedno poslovila na svojem domu, ko se je podala v nebeško domovino.
