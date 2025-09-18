Dobri mami v slovo

Frida Kožlak se je rodila 4. maja 1930 kot tretji otrok Marjete in Jurija Pavlič pri Kovaču na Obirskem. Pri petih letih je izgubila očeta, ko je delal v mlinu. Brez očeta je bila z materjo in brati sprejeta na kmetijo svojega strica na Varše. Ko je leta 1939 izbruhnila druga svetovna vojna, je bila stara komaj 9 let. Pri tej starosti se je zanjo začelo trdo življenje!
Povojno obdobje je bilo polno stisk in strahu, a kljub veliki revščini ni nikoli izgubila veselja do življenja. Leta 1946 se je z družino preselila na Bohneče, ker se je njena mama ponovno poročila. Leta 1950 se je rodil brat Hanzi, s katerim je bila zelo povezana vse do svoje smrti.
Leta 1951 je Frida Kožlak spoznala svojega bodočega moža Cenija Kožlaka, s katerim je bila poročena 54 let. lz tega zakona so se rodile tri ljube hčerke: Nadi, Danica in Edith!
Ko se je leta 1988 rodila Marina in se je leta 1992 rodil David, je bila kot bica presrečna. Nekaj let pozneje se je družini pridružil tudi Julian in tudi njega je bica imela zelo rada! Vse svoje drage vnuke je naučila, da so z velikim veseljem »špilali karte« in je pri tem izredno uživala.
Življenje Fride Kožlak ni bilo vedno lahko, a bila je vedno sončne narave ter polna optimizma in humorja – dokler ji Gospodar življenja ni v petek, 5. septembra, za vedno zaprl življenjske knjige, se podala na svojo zadnjo rajžo in odšla »v kraj vseh krajev, v maj vseh majev« (Tone Kuntner). Sedaj uživa večni mir v objemu nebeškega veselja.
Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
~ Lorenz Novak
