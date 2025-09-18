Dobri mami v slovo

Frida Kožlak se je rodila 4. maja 1930 kot tretji otrok Marjete in Jurija Pavlič pri Kovaču na Obirskem. Pri petih letih je izgubila očeta, ko je delal v mlinu. Brez očeta je bila z materjo in brati sprejeta na kmetijo svojega strica na Varše. Ko je leta 1939 izbruhnila druga svetovna vojna, je bila stara komaj 9 let. Pri tej starosti se je zanjo začelo trdo življenje!