Bogati ustvarjalki v spomin 

Na Koroškem jo je tedanji vodja Mohorjeve založbe Franc Kattnig povabil, naj v knjižni obliki zbere recepte starih jedi na Koroškem. Knjiga je izšla pod naslovom »Čisava župa, pisana pogača in še kaj«. Bila je prava uspešnica in prevedena tudi v nemščino. Nič manj zanimive niso bile tudi njene knjige, namenjene posredovanju znanja o rastlinah in naravi. Njeno geslo je bilo: poslušati naravo in ostati skromen. Pisala pa ni samo knjig za odrasle, pisala jih je tudi za otroke in dobila za to nagrado dežele Koroške. Prav tako je dobila priznanje »Dobra igrača« za igralne karte na temo zdravilne rastline, kjer je temo iz biologije povezala z jezikovno igro in je karte tudi sama ilustrirala. Nenazadnje pa je Tatjana Angerer dala tudi vedeti, da se je zelo dobro počutila tudi med koroškimi Slovenci in koroškimi Slovenkami. Večkrat je poudarila, da jih ceni predvsem »zaradi njihove trdnosti ter trme in zagnanosti.«