Bivšemu sosedu v trajen spomin

V otroških letih sva bila s Francejem najboljša prijatelja, njegova mladost pa je bila vse drugo kot lahka. Bila sva libuška soseda in sošolca, dokler se najine poti niso ločile in me je življenje vodilo iz libuške ljudske šole v Slovensko gimnazijo in dijaški dom v Celovcu. Kot otrok je Francej jecljal in bil zato izpostavljen masikateremu zasmehovanju. Zelo vesel pa je bil, ko mu je moja krušna mama vedno spet ponudila kosilo in ko mu je moj krušni oče že zgodaj dajal razumeti, da zna normalno govoriti. Dejansko je pozneje po zaslugi strokovnjakov kmalu nehal jecljati, pri nekdanjem podjetju Grauf v Pliberku se je izučil za mizarja in se pozneje uveljavil kot poklicni vojak. Ustvaril si je z ženo Milko tudi lasten dom v Šmihelu ter družino s sinovi Frankom, Patrickom in Michelom - hkrati pa ga je prizadela tudi bridka usoda, ko je leta 1997 stal ob krsti sina Franka, ki je umrl mlad komaj 16 let.