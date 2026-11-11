Bil je pevec OPD prve ure

Hanzi Paulitsch se je rodil 8. junija 1936 mami Mariji, roj. Novak, in očetu Blažu. Kruh si je najprej služil pri grofu Thurnu, nato pri podjetju Agrar, nazadnje pa 25 let pri cestni upravi. Doraščal je skupaj z bratoma Cencijem in Štefanom, ki sta žal prav tako med rajnimi, ter s sestro Zofi. Sam se je novembra 1970 oženil z Ani Karničar in postal oče otrok Zofi, Mihija in Irmi. Februarja 2022 pa je bil trenutek, ki je bil zanj več kot boleč: hčerka Irmi, ki je bila zaposlena kot referentka Katoliške mladine ter z očetom zelo povezana, hkrati pa steber kulturnega življenja na Obirskem in v Železni Kapli, je umrla v komaj 38. letu starosti - sedaj pa njen oče uživa z njo v objemu nebeškega sonca. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.