Bil je knjigovodja s srcem za kulturo

Z južne strani Drave, iz Štebna pri Globasnici, je Ferdinand Riepl tudi sam izhajal. Rodil se je 18. junija 1941 pri Močniku v družini Nantla in Ivanke Riepl, roj. Kapun, ter doraščal z bratom Herbertom (†) in sestro Štefko, poročeno Kontschitsch v Vogrčah. Po obisku trgovske šole se je izobrazil za bilančnega knjigovodjo, nato delal pri gradbenem podjetju Primig in Raiffeisnovi zvezi, dokler se ni pred več kot 20 leti zaposlil kot vodja računovodstvenega oddelka pri pliberški Zadrugi. Leta 1970 se je poročil s Pepco Vodiunig iz Podgore pri Rudi in skupaj z njo v Grebinju ustvaril lasten dom in družino s sinom Johannesom. Družina je bila zanj dragocen zaklad, prav tako je bil tesno povezan s sorodniki na južni strani Drave, hkrati pa je bil Ferdinand Riepl mož, ki ni poznal le suhih bilančnih številk, temveč je imel veliko srce tudi za kulturo. Kot čelist ni igral samo pri orkestru mesta Celovec in velikovški »Lipi«. Zelo rad je igral tudi skupaj z nečakom Rudijem in nečakinjo Elisabeth, ki sta ga, ko je užival pri igranju čela, spremljala mdr. s kitaro in violino.