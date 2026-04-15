Bil je dober sosed

Leta 1951 je umrla mama Franciska, kar je moral biti za Lukeja in njegovi sestri ter njihovega očeta še posebno krut udarec – neglede na to, da je pozneje na srečo Marija Visočnik postala druga žena Lukejevega očeta. Po ljudski šoli in birmi si je Lukej ml. izbral za botra soseda Franca Lienharda in se izučil pri pliberškem podjetju Kaltenhauser za mizarja. Nato se je pri podjetju Glawar v Libučah uveljavil kot odličen strokovnjak za parketna tla, prav tako pa je delal na številnih gradbiščih. Z ženo Heidi si je ustvaril tudi družino in postal oče sina Maria.