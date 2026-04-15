Bil je dober sosed

Če si ga srečal, je bil kot dober in skrben oče vedno nasmejan in prijazen, kdor je bil njegov sosed, pa je lahko bil srečen, da je imel z njim dobrega soseda. Toliko večja je bila žalost, ko smo izvedeli, da je na veliki četrtek, 2. aprila, Lukej Slanoutz iz Libuč v krogu svoje družine za vedno zatisnil oči.
Njegov oče Lukej st. je izhajal iz kapelških grap, njegova mama Franciska pa s Horc pri Šentvidu v Podjuni. Rajni sin Lukej, rojen 26. septembra 1941, in njegova sestra Fanej, rojena leta 1946, medtem tudi že rajna in pokopana na pokopališču Hasenfeld-Lustenau, sta luč sveta zagledala že v novo zgrajeni hiši v Zgornjih Libučah s čudovitim pogledom na Peco – medtem ko se je njuna prva sestra Trezka leta 1939 rodila še v Šentjurju pri Libučah, ob avstrijsko-slovenski meji.
Leta 1951 je umrla mama Franciska, kar je moral biti za Lukeja in njegovi sestri ter njihovega očeta še posebno krut udarec – neglede na to, da je pozneje na srečo Marija Visočnik postala druga žena Lukejevega očeta. Po ljudski šoli in birmi si je Lukej ml. izbral za botra soseda Franca Lienharda in se izučil pri pliberškem podjetju Kaltenhauser za mizarja. Nato se je pri podjetju Glawar v Libučah uveljavil kot odličen strokovnjak za parketna tla, prav tako pa je delal na številnih gradbiščih. Z ženo Heidi si je ustvaril tudi družino in postal oče sina Maria.
Danes od Lukejevih sester živi samo še Trezka, ki je z 18. letom šla delat na Predarlsko in si v mestu Lustenau ustvarila družino. Pozneje je s svojim možem Eugenom vedno spet uživala dopust pri svojem bratu v Libučah – sedaj pa vlada v Lukejevi družini žalost in tudi Lukejeva sestra Trezka je ostala sama. Vsem žalujočim velja iskreno sožalje.
