Bil je budno pozoren, nemiren duh

Janko se je že od zgodnje mladosti budno zanimal za politiko ter za dogajanje v javnosti nasploh. Veliko se je družil s starim očetom, ravnateljem Joškom Tischlerjem, očetom Slovenske gimnazije (+ 1979). V razburkanih pa hrupnih 70-ih in 80-ih letih je, kakor tudi sošolci in sovrstniki, sodeloval pri manifestacijah za pravice koroških Slovencev. Pri tem je marsikatero skupil; med drugim sta bila z Dano zaprta. Ko je prišel oče Janko kot odvetnik, so še njega obrcali. Prav pogumen pa zanimiv je bil nastop njegovega 8. B razreda (razrednik Jože Wakounig, 8. A Franc David) pri maturi 1976. Maturanti so se prinesli v rjavih koroških oblekah, gvantih, v majicah z napisom »Koroški Slovenci – tujci v domovini«. To duhovito ter spodbudno samozavestno manifestacijo sta pozdravila tako nadzornik Valentin Inzko kakor tudi ravnatelj Pavle Zablatnik z dobrohotnim in zadovoljnim nasmehom. Oba sta čestitala.