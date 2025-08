Že pri prvem Dalmatinskem večeru je rad pomagal

»Če v našem kulturnem domu KUMST kaj delajo, to slišim tudi doma. Potem pa takoj pridem pogledat, kaj delajo, in če je kaj treba pomagati, z veseljem pridem in pomagam prijateljem,« pravi član odbora SPD Trta in zanesljiv pomagač. Svoje prve korake v društveno življenje Trte je naredil že kot otrok, ko se je pridružil folklorni skupini pod vodstvom Slavke in Franca Kukovice. »To je bil prvi stik z društvom SPD Trta,« pove in doda, da »sta oba mladino spravljala skupaj, da so spoznali folkloro, rajanje in kulturo.« Kasneje je svoje mesto našel tudi v glasbi: »Imam srečo, da imam glas, da smem peti.« Sprva je pel v cerkvenem zboru, potem pa ga je nagovoril Pavli Stern, naj se pridruži tudi zboru Trte. »Tedaj sem bil star, mislim, 17 ali 18 let. Nekaj let sem pel za oba zbora, potem pa sem vso moč posvetil Trti,« pravi Micheuz, ki se je po ljudski šoli v Žitari vasi in glavni šoli v Dobrli vasi po nasvetu domačih odločil za šolanje v tehnični šoli HTL v Celovcu v smeri strojništva. Na tem področju je dobil tudi prvo zaposlitev pri firmi Zimmer v Metlovi. Potem je bil kratko prodajalec za orodje, od avgusta leta 2002 pa je zaposlen pri podjetju Mahle.