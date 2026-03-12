Zbor je skozi leta rasel,skupaj njim pa tudi jaz

Prva vaja je bila marca 2006 v kulturnem domu v Žitari vasi. Le nekaj tednov pozneje pa so mladi pevci že nastopili na vigrednem koncertu. »Spomnim se, kako hitro je šlo. Marca smo imeli prvo vajo, maja pa že prvi nastop,« pripoveduje Wuttej. Vodenje zbora je sprva prevzela njena teta Cvetka Mattes, pri delu pa so ji pomagale Jasmina, njeni sestri Helena in Mateja ter Anni Micheuz. Kasneje so zbor sooblikovali s svojimi idejami tudi Petra Dovjak, Simone Haschej in Aleks Smolnik. Ko je Mattes leta 2012 predala vodstvo, sta zbor prevzeli Jasmina Wuttej in njena sestra Helena Urak. »Zbor je skozi leta rasel,

skupaj z njim pa tudi jaz,« pravi Wuttej. Danes Trtinos združuje 16 mladih pevcev in pevk, starih od pet do 13 let. Vaje imajo vsako drugo soboto v kulturnem domu, kjer poleg petja ne manjka tudi igre in druženja. »Vedno zaključimo z igro,« doda.