Zbor je skozi leta rasel,skupaj njim pa tudi jaz

Glasba jo je spremljala od otroštva. Odraščala je v glasbeni družini v Pogrčah skupaj s sestrama Matejo in Heleno. »Glasba nas je spremljala že od malih nog. Ob družinskih srečanjih se je vedno veliko pelo,« se spominja. Sama je obiskovala glasbeno šolo, kjer se je naučila igrati prečno flavto in kitaro.
Njena pot je zato skoraj naravno vodila tudi k delu z otroki in k petju. Po maturi na trgovski akademiji v Velikovcu se je odločila za študij pedagogike in poklic dvojezične ljudskošolske učiteljice. Danes poučuje v šolskem centru v Železni Kapli, kjer prav tako spodbuja ljubezen do jezika, kulture in glasbe.
Povabili smo nekdanje pevke in pevce, da bi skupaj zapeli nekaj pesmi, ki so zaznamovale naš zbor. Lepo je videti, kako se generacije spet srečajo ob jubileju na odru. Jasmina Wuttej
S kulturnim društvom Trta je prav tako povezana že dolgo – tudi družinsko. Njen oče je namreč dolgoletni pevec moškega pevskega zbora. »Z društvom Trta smo bili vedno povezani. Ko so ustanovili leta 2014 ženski pevski zbor, sem se mu takoj z veseljem pridružila,« pravi Wuttej.
Zgodba otroškega in mladinskega zbora Trtinos se je začela pred dvema desetletjema. Leta 2006 se je v društvu porodila želja, da bi tudi najmlajšim ponudili možnost skupnega petja. Društveniki so nagovorili družine v občini in kmalu se je zbrala skupina pogumnih otrok.
Prva vaja je bila marca 2006 v kulturnem domu v Žitari vasi. Le nekaj tednov pozneje pa so mladi pevci že nastopili na vigrednem koncertu. »Spomnim se, kako hitro je šlo. Marca smo imeli prvo vajo, maja pa že prvi nastop,« pripoveduje Wuttej. Vodenje zbora je sprva prevzela njena teta Cvetka Mattes, pri delu pa so ji pomagale Jasmina, njeni sestri Helena in Mateja ter Anni Micheuz. Kasneje so zbor sooblikovali s svojimi idejami tudi Petra Dovjak, Simone Haschej in Aleks Smolnik. Ko je Mattes leta 2012 predala vodstvo, sta zbor prevzeli Jasmina Wuttej in njena sestra Helena Urak. »Zbor je skozi leta rasel,
skupaj z njim pa tudi jaz,« pravi Wuttej. Danes Trtinos združuje 16 mladih pevcev in pevk, starih od pet do 13 let. Vaje imajo vsako drugo soboto v kulturnem domu, kjer poleg petja ne manjka tudi igre in druženja. »Vedno zaključimo z igro,« doda.
Letošnje leto je za Trtinos posebno. Zbor praznuje 20-letnico, ki jo bodo obeležili s slavnostnim koncertom v soboto, 14. marca, ob 17.00 v kulturnem domu v Žitari vasi. Na odru se jim bodo pridružili tudi prijateljska otroška zbora Mlada Podjuna iz Pliberka ter Obirčki z Obirskega. Posebnost večera pa bo nastop nekdanjih članov zbora.
»Povabili smo nekdanje pevke in pevce, da bi skupaj zapeli nekaj pesmi, ki so zaznamovale naš zbor. Lepo je videti, kako se generacije spet srečajo ob jubileju na odru,« pravi Wuttej.
Ime Trtinos izhaja iz imena društva Trta in igrive povezave z besedo bambinos: »Rekli smo Trta – Trtinos, kot nekakšna mešanica z besedo bambinos, torej otroci Trte,« razloži Jasmina Wuttej.
Prvo himno za skupino je napisala Cvetka Mattes. Nedavno pa je skupini namenila in uglasbila novo himno tudi Lenčka Kupper.
Jubilej ni edini velik projekt. Društvo Trta se že pripravlja na še večjo obletnico. Prihodnje leto bo namreč praznovalo 120 let delovanja. Ob tej priložnosti bodo vse tri pevske skupine – moški, ženski in otroški zbor – posnele skupni glasbeni projekt. »Že snemamo nove pesmi, ki bodo izšle na skupni zgoščenki ob 120-letnici društva. Pet pesmi smo z otroškim zborom že posneli,« pove Jasmina Wuttej. Čeprav ima zbor za sabo že dve desetletji, Wuttej poudarja, da je bistvo še vedno isto kot na začetku: veselje do petja. »Najpomembnejše je, da otroci radi pridejo na vaje, da skupaj ustvarjamo in se imamo lepo.« In prav to, da se imajo lepo, bo slišati tudi na jubilejnem koncertu.
