Včasih neopažen, a nepogrešljiv

Življenje Jozeja Blažeja je močno zaznamovala domača vas Letina, kjer se je rodil v hiši pri Puažu. Na Letini je spoznal in vzljubil svojo življenjsko sopotnico in ženo Marco, rojeno Jenič. Na Letini sta si kupila zemljišče in zgradila hišo. Tukaj sta odraščala tudi njuna otroka Mario in Sara. Danes v hiši poleg Jozeja in Marce Blažej v prvem nadstropju živi še hčerka Sara, poročena Kowatsch, z družino. »Zelo sem vesel, da še kdo hoče živeti doma,« pove Jozej, ki je ponosen dedek vnukov Christiana, Jonasa, Helene in Ane. Jozej in Marca Blažej, ki je učiteljica v pokoju, sta poročena že 47 let. »Odločitev za Marco je bila vsekakor pravilna. Zelo cenim njen socialni čut. Vselej poskrbi, da gre ljudem okoli nje dobro,« pove Jozej Blažej. V zadnjih desetletjih je na Letini zraslo mnogo novih hiš, spremenila pa se je tudi jezikovna podoba vasi. »Starejši mojih letnikov na vasi še vsi govorijo slovensko, njihovi otroci in vnuki pa ne več,« z obžalovanjem pove Jozej Blažej.
Odraščal je z bratom Štefanom v družini s staršema Jozejem Blažejem (†1996) in Dori (93), rojeni Kušej, ki še danes živi na Letini. Jozej Blažej svojo mamo obišče vsak dan. Po šolanju je sprva po zgledu stricev Valentina in Dolfa želel postati trgovec. »Odsvetovala sta mi in rekla, naj vprašam pri Mohorjevi v Celovcu, ali potrebujejo tiskarja, saj sta tam prej delala že sorodnika. Dobil sem vajeniško mesto kot črkostavec.«
Danes pride stranka v tiskarno z datoteko ali jo pošlje po e-pošti. Že naslednji dan želi v rokah držati tiskovino, plakat ali kaj drugega. Ko se je Jozej Blažej začel učiti za črkostavca, računalnikov ni bilo. »Črke iz svinca so bile v škatlicah in te smo ročno postavljali v tiskarski stroj. Vsaj en teden je trajalo, da je iz besedila nastala tiskovina. Popravke je bilo treba pošiljati po pošti, saj tudi faksa ni bilo. Bilo je zelo zanimivo,« se spominja Jozej Blažej. Pristojen je bil tudi za tisk Našega tednika in Nedelje. »Ko se je časopis sestavljal, je bil vedno zraven urednik, v skupnem delu je nastal časopis s slikami, napisi in podnapisi.«
»Pomagam pri Prazniku repice, kjer je slovenščina v moderaciji in na plakatih samoumevno prisotna. Sodelujejo domači kmetje in več kot 40 razstavljalcev iz Koroške, Slovenije in Furlanije.«
Vajeništvo je trajalo štiri leta. »Bil je zelo lep čas. Ob delu sem spoznal ljudi, ki jih drugod ne bi,« pravi Jozej Blažej in omenja znanstvenike ter duhovnike. Delo tiskarjev se je skozi leta temeljito spremenilo. Prišli so novi stroji in računalniki, z digitalizacijo pa je bilo tudi manj dela za tiskarje. Po 42 letih, nekaj let pred upokojitvijo, je Jozej Blažej izgubil službo pri Mohorjevi. »Težko je bilo. Bil sem najstarejši v tiskarni in ostal sem brez dela. Šel sem z občutkom, da me ne potrebujejo več, ne tako, kot bi se spodobilo,« obžaluje Jozej Blažej.
Zaposlil se je pri Janku Golavčniku v Podjuni, ki je imel tedaj že lastno podjetje GoGraphic. Tudi Golavčnik je bil vajenec pri Mohorjevi Jozejev učenec. »Moral sem se navaditi na to, da je postal moj šef moj nekdanji vajenec,« se nasmehne Jozej. Po petih letih dela pri Janku Golavčniku se je upokojil. Mnogim strankam je Jozej namignil, naj na plakatu za kakšno prireditev pripišejo vsaj to ali ono slovensko besedo. »Danes, ko se plakati izdelujejo že z umetno inteligenco, se na slovenščino žal vse prepogosteje pozabi,« pravi Jozej Blažej.
Jozej Blažej je multifunkcionar. Je v odboru društva Kralj Matjaž, kot član farnega sveta v Šmihelu ureja farni list, kosi travo na britofu v Šmihelu, aktiven je v Regionalni listi in je predsednik hranilnega društva Miklavž. 25 let je bil aktiven v občinski politiki, bil je občinski odbornik, urejal frakcijske liste in pripravljal reklamo za razne volilne boje. »Škoda se mi zdi, da se vedno manj mladih odloča za sodelovanje v samostojnih političnih listah. Tudi danes se moramo v občini še za vsako slovensko besedo boriti. Če jezik govorimo le doma, med štirimi stenami in ne v javnosti, bo jezik šel v izgubo,« pove Jozej Blažej. Kaj ga danes veseli? »Da so vnuki pridni in olikani ter da govorijo slovensko.«
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