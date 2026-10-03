Včasih neopažen, a nepogrešljiv

Življenje Jozeja Blažeja je močno zaznamovala domača vas Letina, kjer se je rodil v hiši pri Puažu. Na Letini je spoznal in vzljubil svojo življenjsko sopotnico in ženo Marco, rojeno Jenič. Na Letini sta si kupila zemljišče in zgradila hišo. Tukaj sta odraščala tudi njuna otroka Mario in Sara. Danes v hiši poleg Jozeja in Marce Blažej v prvem nadstropju živi še hčerka Sara, poročena Kowatsch, z družino. »Zelo sem vesel, da še kdo hoče živeti doma,« pove Jozej, ki je ponosen dedek vnukov Christiana, Jonasa, Helene in Ane. Jozej in Marca Blažej, ki je učiteljica v pokoju, sta poročena že 47 let. »Odločitev za Marco je bila vsekakor pravilna. Zelo cenim njen socialni čut. Vselej poskrbi, da gre ljudem okoli nje dobro,« pove Jozej Blažej. V zadnjih desetletjih je na Letini zraslo mnogo novih hiš, spremenila pa se je tudi jezikovna podoba vasi. »Starejši mojih letnikov na vasi še vsi govorijo slovensko, njihovi otroci in vnuki pa ne več,« z obžalovanjem pove Jozej Blažej.