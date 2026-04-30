»V službo se peljem z vlakom, da lahko na poti berem«

Čeprav je Univerzitetna knjižnica v Celovcu v prvi vrsti študijska knjižnica in ima največ znanstvene literature, se v njej najde kotiček za vsakogar. »Nismo le knjižnica za študente in znanstvenike, temveč za vse,« razloži Nataša. Letna članarina znaša 20 evrov, poleg tiskanih medijev pa so na voljo tudi e-knjige, podatkovne baze, članki in magistrske naloge preko spletne strani aau.at/ub. »Poleg znanstvene literature in tihih študijskih prostorov imamo tudi lounge, kjer so na policah na voljo razne revije in časopisi, pa poljudnoznanstvena dela, politične in kuharske knjige ter vodniki. V tretjem nadstropju imamo kotiček za najmlajše in leposlovje,« Nataša opisuje moderno zasnovano knjiž­nico, ki je odprta 24 ur in ima več kot milijon medijev, od tega pri­bližno 100 000 elek­tronskih knjig; večina je v nemščini in angleščini, vendar Nataša Ottowitz z veseljem zasleduje novosti koroških in slovenskih avtorjev ter predlaga nakup njihovih del. V slovenščini je na voljo okrog 10 000 knjig.