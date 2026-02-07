»Uspeh je v veliki meri odvisen od prejetih kart«

Marko se je kot »pošobernik«, zadnji od enajstih otrok, rodil v Žvabeku. Oče in mama sta delala na domači kmetiji. Za mehanika se je Marko izučil pri podjetju Schneider v Drveši vasi, »danes je tam Igerc«, v Celovcu je opravil še tečaj za gradnjo z jeklom in aluminijem. A po vajeništvu, letu dni dela pri Schneiderju in vojski je v nadaljnjem življenju v libuški delavnici v prostem času popravljal avtomobile prijateljem in znancem, obrabljene gume pa prodajal čez mejo v tedanjo Jugoslavijo. »Če Marko, ki se je vse življenje nesebično razdajal, ne pride po smrti v nebesa, potem nihče ne pride v nebesa,« pripomni o svojem bratu Marku sestra Cilka Cvelf. Dve leti je Marko s tedanjo prijateljico živel v Celju, a se ni nikoli poročil, saj »ni bilo časa«. 20 let je delal kot rudar in strojnik v tunelu na Predarlskem, upokojil pa se je kot zidar pri podjetju Stratznig iz Šentandraža. »Pogosto sem v Žvabeku do pol treh zjutraj kvartal, nato pa se odpeljal na delovišče dunajskega UNO mesta. Tam sem kot zidar dve leti delal strope, prage in polagal razne napeljave. Za večino teh voženj ne vem, kako mi je sploh uspelo pripeljati do Dunaja.« Na vprašanje, kdaj je pomagal pri postavitvi UNO mesta, Marko odvrne, da »tedaj, ko se je zrušil Cesarski most« (Reichsbrücke). Poizvedba na internetu pokaže, da se je omenjeni most zrušil 1. avgusta 1976. »Najtežjih pa je bilo tistih 20 let v tunelu,« se spominja Marko. »Z zidarji smo spuvali ves Katschberg, med zadnjimi deli je bilo 400 kvadratnih metrov fasade za profesorja Trampuscha v Dobu.« Danes Marko vrtnari, kvarta s prijatelji in že 40 let pomaga pri globaških bokvarjih.