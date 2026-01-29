Učiteljica, ki je kot pevka našla svojo srečo na odru

»Opravka z glasbo imam vsak dan. Je bistveni steber mojega življenja. V bistvu že celo življenje pojem,« pravi Oraže, ki že 14 let poučuje na ljudski šoli v Borovljah. Poje v avtomobilu, ne glede na to, ali je dobre ali slabe volje. Domači menda točno vedo, kdaj se pripelje domov, saj najprej zaslišijo glasbo in šele nato vidijo avto. V pogovoru poudari tudi zelo osebno izkušnjo: ko jo je kot otroka bilo strah teme, je pela, ker je imela občutek, da petje vse nevarnosti odvrne stran od nje.