Štefka Starz: Nefotogeničnih ljudi ni, so le slabi fotografi

Preden je postala samostojna, je delala za znano dunajsko fotografinjo Inge Prader. »Skozi njo sem spoznala veliko ljudi, tako da sem leta 2004 po­stala samostojna.« Starz je med drugim delala za reviji Seitenblicke Magazin in Woman ter na dunajskem opernem plesu. »Najraje slikam ljudi. Fotografirala sem za revije, na prireditvah in ustvarjala portrete za podjetja. Delala sem z znanimi zvezdniki, rada pa sem tudi delala z navadnimi ljudmi. Ko so mi rekli, da na fotografijah niso videti dobro, sem jim odgovorila, da ni nefotogeničnih ljudi, so le slabi fotografi.« Srečanj z zvezdniki se še danes spominja: »Za časopis Kurier sem nekoč fotografirala Isabello Rossellini. Fotografije sem obdelala pred njo, da je lahko izbrala najljubše. Pozneje je pristopila k meni in pohvalila moje delo. Na neki prireditvi sem delala tudi posnetke Dite von Teese.Običajno izbere pet fotografij, ki jih fotografi smemo posredovati naprej, takrat pa jih je izbrala kar sedem, ker so ji bile tako všeč. To mi je bilo v veliko čast.«