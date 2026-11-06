Štefka Starz: Nefotogeničnih ljudi ni, so le slabi fotografi

Objektiv je Štefko Starz privlačil že od nekdaj. Prvotno je hotela postati snemalka. Na sejmu poklicev je izvedela za fotografski kolidž na Dunaju, kamor so jo sprejeli. Pred tem je opravila ljudsko in glavno šolo v Dobrli vasi, maturirala pa na trgovski akademiji v Velikovcu. Po kolidžu je asistirala dunajskim fotografom.
Preden je postala samostojna, je delala za znano dunajsko fotografinjo Inge Prader. »Skozi njo sem spoznala veliko ljudi, tako da sem leta 2004 postala samostojna.« Starz je med drugim delala za reviji Seitenblicke Magazin in Woman ter na dunajskem opernem plesu. »Najraje slikam ljudi. Fotografirala sem za revije, na prireditvah in ustvarjala portrete za podjetja. Delala sem z znanimi zvezdniki, rada pa sem tudi delala z navadnimi ljudmi. Ko so mi rekli, da na fotografijah niso videti dobro, sem jim odgovorila, da ni nefotogeničnih ljudi, so le slabi fotografi.« Srečanj z zvezdniki se še danes spominja: »Za časopis Kurier sem nekoč fotografirala Isabello Rossellini. Fotografije sem obdelala pred njo, da je lahko izbrala najljubše. Pozneje je pristopila k meni in pohvalila moje delo. Na neki prireditvi sem delala tudi posnetke Dite von Teese.Običajno izbere pet fotografij, ki jih fotografi smemo posredovati naprej, takrat pa jih je izbrala kar sedem, ker so ji bile tako všeč. To mi je bilo v veliko čast.«
Starz je posnela več kot milijon fotografij, ne ve pa, koliko jih je predala naročnikom. V kolidžu se je še učila na analognih kamerah. Ko je postala samostojna, si je kupila drago analogno kamero znamke Hasselblad. »Kmalu potem, leta 2005, so vsi hoteli samo še digitalne fotografije in sem od tedaj naprej delala z digitalno kamero znamke Nikon. Pri analogni fotografiji si se bolj osredotočil na to, kaj delaš, saj je bilo število fotografij na filmu omejeno.« Digitalizacija je spremenila trg. Fotografiral je lahko vsak, honorarji in proračuni časopisov pa so se zmanjšali. »Vsi so hoteli imeti več in plačati manj.«
Zavestno sem se odločila za družino in nimam občutka, da sem zaradi tega kaj zamudila. Štefka Starz
Po rojstvu sinov Stefana in Floriana je delala manj in kasneje opustila fotografski studio na Dunaju. Med pandemijo se je z možem Stefanom vrnila na Koroško, kjer v Mokrijah živijo skupaj z njeno mamo Tinco. »Zavestno sem se odločila za družino in nimam občutka, da sem zaradi tega kaj zamudila.« Ob tem pa zdaj upravlja tudi domačo kmetijo pri Mohorju. Sama je rada na vrtu, mož pa je kuhar. Od naslednjega leta želita prodajati v domači kis vloženo zelenjavo. Živali na kmetiji nimajo več. »Mačke!« se oglasi eden od sinov. »Res je, mačke in pet kokoši,« doda Starz. Za deset hektarjev njiv in travnikov ter prav toliko gozda skrbijo sami. Ker nima mehanizacije, ji pri delu na poljih pomagajo drugi. »Svojih zemljišč nisem dala v najem, saj mi je mama Tinca vedno govorila, da moram ohraniti stik s kmetijo. Sprva nisem razmišljala tako, danes pa vem, da ima prav.«
Na Koroškem še naprej fotografira za posameznike, podjetja in društva. Njene slike in kontaktne podatke najdete na starz.at. V božičnem času ponuja fotografiranje s prskalicami (Wunderkerzen, termini in več na wunderkerzen.at).
Ne portretov, temveč fotografije pokrajin in narave, večinoma posnete ob polni luni, bo razstavljala na prireditvi Kumst&Musica, ki bo 7. novembra ob 18. uri v Kumstu v Žitari vasi. »Med fotografiranjem so me prestrašile različne živali, jaz pa sem prestrašila dostavljalca časopisov«. Razstavljajo še Manuela Micheuz, Matej Smrtnik in Helena Urak. Nastopajo pa ženski zbor Trta ter skupine Tribelle, Bošte Brothers, Acoustic Project in razni gostje. »Nikoli se nisem imela za umetnico. Fotografija je zame predvsem obrt,« pravi Starz. A njeni nočni pohodi ob polni luni kažejo, da ji je fotografija vendarle več kot le poklic.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi