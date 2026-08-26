»Srečna sem že ob nasmešku človeka, ki ga negujem«

Kot najmlajši otrok Ratnikove rodbine v Močuli pri Suhi se je Gerti Grothaus, rojena v družini z enajstimi otroki, zgodaj večkrat soočala z dogodki, ki še posebej kruto prizadenejo vsako družino - s prerano smrtjo očeta ter dveh sester in treh bratov. Ko je njen oče Anton Borstner umrl marca 1975, star šele 64 let, je Gerti bila mlada komaj sedem let. Očetu so pozneje vse prezgodaj sledili v večnost Gertijevi sestri Gabriela, stara 54 let, in Marija (69 let) ter bratje Franc (47 let), Stefan (70 let) in Bertl (65 let). Sedaj živi samo še šest Ratnikovih otrok - poleg Gerti njena brata Tonč (63) in Mirko (64) ter njene sestre Brigitte (72), Bernadette (69) in Hyazintha (62). Na srečo so Ratnikovi otroci lahko dolgo imeli vsaj mamo Jerco, roj. Kulmež, ki je decembra 2021 umrla v 95. letu starosti. Izhajala je iz Kogovnikove rodbine na Kogelski Gori nad Suho in bila med drugim sestra legendarnega pliberškega župnika Alojzija Kulmeža (1921-1993).
»Rada delam z ljudmi in rada negujem stare ljudi. Zame odgovornost, ki jo imam kot negovalka v domu za ostarele, ni navaden poklic, temveč poklicanost.« Gerti Grothaus
Čeprav ima negovalka Gerti Grothaus do dela s starimi in pomoči potrebnimi ljudmi pozitiven pristop, pa to ne pomeni, da ne bi videla težav, ki so povezane s tem poklicem. Še posebej jo boli: »Vedno imam občutek, da imam premalo časa za ljudi, ki jih oskrbujemo v našem domu za ostarele. V primerjavi s prej zavzemata vedno več delovnega časa administracija in dokumentiranje. Imaš občutek: kar ni dokumentirano, tudi ni bilo narejeno, kljub temu, da je treba na drugi strani razumeti smisel teh predpisov. Hiša Marija je namreč kot gerontopsihiatrična ustanova (medicinska in psihiatrična ustanova za starejše ljudi, op.) izpostavljena posebno velikim izzivom.« Trenutno je v Hiši Marija, ki sprejema 65 ostarelih ljudi v 43 enoposteljnih ter 11 dvoposteljnih sobah, zaposlenih več kot 50 sodelavk in sodelavcev, od teh 27 v negovalni službi. Več kot 20 sodelavk in sodelavcev prihaja iz Slovenije, večina od njih si je medtem v Avstriji ustvarila tudi stalno bivališče. »Lahko smo veseli, da je naša hiša v obmejnem pasu,« ugotavlja Gerti Grothaus. »Mnogo drugih sorodnih hiš nima te prednosti.« Hkrati si želi: »Politika naj bi kazala več razumevanja za naše skrbi in si vzela vsaj en dan čas, da bi nas spremljala ob našem delu. Ko vidim, kako povsod samo še varčujejo, se bojim, da se varčevanje tudi pri negi ostarelih ljudi ne bo ustavilo.«
Ob vsem zahtevnem delu si Gerti Grothaus vzame tudi čas za petje in že 40 let poje pri MePZ Gallus. Pred kratkim je od zbora prejela tudi častno priznanje. Sicer pa je njeno življenjsko vodilo: »Srečna sem že ob majhnih doživetjih. Na primer ob nasmešku človeka, ki ga negujem.«
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi