»Srečna sem že ob nasmešku človeka, ki ga negujem«

Čeprav ima negovalka Gerti Grothaus do dela s starimi in pomoči potrebnimi ljudmi pozitiven pristop, pa to ne pomeni, da ne bi videla težav, ki so povezane s tem poklicem. Še posebej jo boli: »Vedno imam občutek, da imam premalo časa za ljudi, ki jih oskrbujemo v našem domu za ostarele. V primerjavi s prej zavzemata vedno več delovnega časa administracija in dokumentiranje. Imaš občutek: kar ni dokumentirano, tudi ni bilo narejeno, kljub temu, da je treba na drugi strani razumeti smisel teh predpisov. Hiša Marija je namreč kot gerontopsihiatrična ustanova (medicinska in psihiatrična ustanova za starejše ljudi, op.) izpostavljena posebno velikim izzivom.« Trenutno je v Hiši Marija, ki sprejema 65 ostarelih ljudi v 43 enoposteljnih ter 11 dvoposteljnih sobah, zaposlenih več kot 50 sodelavk in sodelavcev, od teh 27 v negovalni službi. Več kot 20 sodelavk in sodelavcev prihaja iz Slovenije, večina od njih si je medtem v Avstriji ustvarila tudi stalno bivališče. »Lahko smo veseli, da je naša hiša v obmejnem pasu,« ugotavlja Gerti Grothaus. »Mnogo drugih sorodnih hiš nima te prednosti.« Hkrati si želi: »Politika naj bi kazala več razumevanja za naše skrbi in si vzela vsaj en dan čas, da bi nas spremljala ob našem delu. Ko vidim, kako povsod samo še varčujejo, se bojim, da se varčevanje tudi pri negi ostarelih ljudi ne bo ustavilo.«