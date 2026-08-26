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»Srečna sem že ob nasmešku človeka, ki ga negujem«

26.8.2026 Pliberk Bleiburg Janko Kulmesch
Gerti Grothaus (58) izhaja iz Ratnikove rodbine na Močuli pri Suhi. Živi v Pliberku, kjer deluje že 31 let kot negovalka v Hiši za ostarele. Poleg tega rada pomaga tudi na kmetiji, posebno pa se sprosti kot pevka MePZ Gallus, pri katerem že poje 40 let.
Negovalka Gerti Grothaus

Kot najmlajši otrok Rat­nikove rodbine v Močuli pri Suhi se je Gerti Grothaus, rojena v družini z enajstimi otroki, zgodaj večkrat soočala z dogodki, ki še posebej kruto prizadenejo vsako družino - s prerano smrtjo očeta ter dveh sester in treh bratov.  Ko je njen oče Anton Borstner umrl marca 1975, star  šele 64 let, je Gerti bila mlada komaj sedem let. Očetu so pozneje vse prezgodaj sledili v večnost Gertijevi sestri Gabriela, stara 54 let, in Marija (69 let) ter bratje Franc (47 let), Stefan (70 let) in Bertl (65 let).  Sedaj živi samo še šest Ratnikovih otrok - poleg Gerti njena brata Tonč (63) in Mirko (64) ter njene sestre Brigitte (72), Bernadette (69) in Hyazintha (62). Na srečo so Ratnikovi otroci lahko dolgo imeli vsaj mamo Jerco, roj. Kulmež, ki je decembra 2021 umrla v 95. letu starosti. Izhajala je iz Kogovnikove rodbine na Kogelski Gori nad Suho in bila med drugim sestra legendarnega pliberškega župnika Alojzija Kulmeža (1921-1993). 

Poklicanost, ne poklic

Kljub vsem tem žalostnim izkušnjam in velikim bolečinam, ki jih povzroča neusmiljena »božja dekla« smrt, je najmlajši otrok Rat­nikove družine Gerti vedno ostala optimistična in ohranila veselje do življenja. Še več: Gerti Grothaus, roj. Borstner, se je odločila za poklic, ki je sicer v vsakem oziru zahteven, a ga kljub temu jemlje s sproščenim pristopom v smislu osnovnega krščanskega sporočila o ljubezni do bližnjega. »Rada delam z ljudmi in rada negujem stare ljudi,« poudarja Gerti Grothaus v pogovoru z Novicami. »Zame odgovornost, ki jo imam kot negovalka v domu za ostarele, ni rutina in navaden poklic. Zame je to delo poklicanost, ker vidim, koliko dobrega lahko narediš in koliko  dobrega se ti povrne.« Za negovalko se je kot mlado dekle izobrazila pri koroški Caritas. Sprva  je delala kot pomočnica za družine, nato pa med letoma 1988 in 1991 kot negovalna asistentka v Trgu (Feldkirchen). Po zaposlitvi v Trgu je bila »samo še mama« sina Dominica (34) in hčerke Christine (33). Sedaj je že 31. leto v oporo pomoči potrebnim v  pliberškem domu za ostarele, ki je bil vrsto let v lasti slovenskih šolskih sester, dokler ni Hiše Marije leta 2021 prevzela koroška Caritas. 

»Rada delam z ljudmi in rada negujem stare ljudi. Zame odgovornost, ki jo imam kot negovalka v domu za ostarele, ni navaden poklic, temveč poklicanost.« Gerti Grothaus

Veliko administracije

Čeprav ima negovalka Gerti Grothaus do dela s starimi in pomoči potrebnimi ljudmi pozitiven pristop, pa to ne pomeni, da ne bi videla težav, ki so povezane s tem poklicem. Še posebej jo boli: »Vedno imam občutek, da imam premalo časa za  ljudi, ki jih oskrbujemo v našem domu za ostarele. V primerjavi s prej zavzemata vedno več delovnega časa administracija in dokumentiranje. Imaš občutek: kar ni dokumentirano, tudi ni bilo narejeno, kljub temu, da je treba na drugi strani razumeti smisel teh predpisov. Hiša Marija je namreč kot gerontopsihiatrična ustanova (medicinska in psihiatrična ustanova za starejše ljudi, op.) izpostavljena posebno velikim izzivom.« Trenutno je v Hiši Marija, ki sprejema 65 ostarelih ljudi v 43 enoposteljnih ter 11 dvoposteljnih sobah, zaposlenih več kot 50 sodelavk in sodelavcev, od teh 27 v negovalni službi. Več kot 20 sodelavk in sodelavcev prihaja iz Slovenije, večina od njih si je medtem v Avstriji ustvarila tudi stalno bivališče. »Lahko smo veseli, da je naša  hiša v obmejnem pasu,« ugotavlja Gerti Grothaus. »Mnogo drugih sorodnih hiš nima te prednosti.« Hkrati si želi: »Politika naj bi kazala več razumevanja za naše skrbi in si vzela vsaj en dan čas, da bi nas spremljala ob našem delu. Ko vidim, kako povsod samo še varčujejo, se bojim, da se varčevanje  tudi pri negi ostarelih ljudi ne bo ustavilo.«

Ob vsem zahtevnem delu si Gerti Grothaus vzame tudi čas za petje in že 40 let poje pri MePZ Gallus. Pred kratkim je od zbora prejela tudi častno priznanje. Sicer pa je njeno življenjsko vodilo: »Srečna sem že ob majhnih doživetjih. Na primer ob nasmešku človeka, ki ga negujem.«

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