»So rekli, da smo mi tam boljše imeli kot pa oni tu«

Ob vrnitvi je bil tri leta za pastirja pri sosedu, ki je imel veliko posestvo na 50 hektarjih. »Ob petih zjutraj sem 30 ovac vodil v gozd in po travnikih. Ko sem napasel, pa sem hitel v šolo v Bilčovs. Pozimi sem vpregel psa v sani, sosed, pri katerem sem pasel, je imel velikega bernardinca. Lepo življenje je bilo to,« se spominja Peter Sitter. Po ljudski šoli se je v Žopračah izučil za krojača. Mojstrski izpit je opravil v Salzburgu. Dvajset let je doma vodil krojaštvo s štirimi nastavljenci. Nato ga je prijatelj s pošte v Bilčovsu z besedami, da potrebujejo dvojezičnega človeka, prepričal, da se zaposli kot pismonoša v Bilčovsu. To delo je opravljal do upokojitve pri 60 letih. »Morda sem imel deset strank, ki so samo nemško znale, ostali pa vsi slovensko. Enemu sem napisal oporoko, 70 ljudem sem naredil hranilne knjižice. Nek železničar je imel doma 300 tisoč šilingov. Samo meni je zaupal, ´Ko pa ti tako rečeš, jih bom pa dal na knjižico.´ Dvajset let so bili ljudje žalostni, ko sem šel v penzion. Nikogar ni, da bi povedal, kaj se godi, kdo se ženi in kdo je umrl, pa take stvari.« Pa se splača varčevati? »Toliko moraš imeti, da imaš za najhujše, toliko je fajn, da imaš.«