Peter Sitter je svojo mamo Katarino samo enkrat videl jokati, to je bilo 14. aprila 1942. V otroštvu je z očetom Petrom, materjo in sorojenci Marijo, Robijem in Florijanom leto in pol preživel v lagerju Frauenaurach, ki si ga je zapomnil po zelo strogem poveljniku, ki je otroke tepel s pasom. Razmere so se zanje izboljšale v Hesselbergu. »Tam je bil vodja lagerja bolj človeški in smo dobili izhod k maši v vasi,« se spominja Peter Sitter. »V Hesselbergu nas je pisati, računati in peti učil Hanzi Dragaschnig s Kostanj, ki je študiral za fajmoštra.« V zadnjem letu 2. svetovne vojne je bil priča ameriškim bombnim napadom na bližnjo šolo za pilote. Dobro se spominja zvitkov aluminijaste folije, ki jo je tedaj prvič videl: »To so Američani odmetavali iz letal, da bi zmedli protizračno obrambo, mi pa smo morali pobirati te folije in drobce bomb.«
Ko se je 11 let star z družino vrnil v Želuče, jih je pričakala izropana kajžica, iz katere je bil iztrgan še macesnov pod. »Nič ni bilo notri, prav nič. Sprva smo spali na slami. Pomagali so nam sosedje, eden nam je pripeljal kravo, da smo imeli vsaj mleko. Najprej so me dali v 1. razred ljudske šole, a sem že vse vedel, kar so tam učili. Potem so me dali v tretji razred, pa to tudi ni bilo zame in sem prišel v četrti razred. Potem je iz sedmega razreda prišel učitelj pome, da sem zgoraj pri njih pokazal, kako se pravilno bere.« Kot pravi, po vojni »ni nihče hotel kaj slišati ali govoriti o izgnanstvu. So rekli, da smo mi tam boljše imeli kot pa oni tu.« Nekdanji predsednik Slovenskega prosvetnega društva Bilka in dolgoletni pismonoša v občini Bilčovs pravi, da so ga prvič kot pričo časa na koroške šole povabili »kakih sedem, osem let nazaj«.
»Morda sem imel deset strank, ki so samo nemško znale, ostali pa vsi slovensko. Enemu sem napisal oporoko, 70 ljudem sem naredil hranilne knjižice.« Peter Sitter
Ob vrnitvi je bil tri leta za pastirja pri sosedu, ki je imel veliko posestvo na 50 hektarjih. »Ob petih zjutraj sem 30 ovac vodil v gozd in po travnikih. Ko sem napasel, pa sem hitel v šolo v Bilčovs. Pozimi sem vpregel psa v sani, sosed, pri katerem sem pasel, je imel velikega bernardinca. Lepo življenje je bilo to,« se spominja Peter Sitter. Po ljudski šoli se je v Žopračah izučil za krojača. Mojstrski izpit je opravil v Salzburgu. Dvajset let je doma vodil krojaštvo s štirimi nastavljenci. Nato ga je prijatelj s pošte v Bilčovsu z besedami, da potrebujejo dvojezičnega človeka, prepričal, da se zaposli kot pismonoša v Bilčovsu. To delo je opravljal do upokojitve pri 60 letih. »Morda sem imel deset strank, ki so samo nemško znale, ostali pa vsi slovensko. Enemu sem napisal oporoko, 70 ljudem sem naredil hranilne knjižice. Nek železničar je imel doma 300 tisoč šilingov. Samo meni je zaupal, ´Ko pa ti tako rečeš, jih bom pa dal na knjižico.´ Dvajset let so bili ljudje žalostni, ko sem šel v penzion. Nikogar ni, da bi povedal, kaj se godi, kdo se ženi in kdo je umrl, pa take stvari.« Pa se splača varčevati? »Toliko moraš imeti, da imaš za najhujše, toliko je fajn, da imaš.«
Peter Sitter je že 65 let poročen z Ani, rojeno Jakopitsch. Spoznala sta se v ljudski šoli, vzela pa, ko je imela 23 let. V zakonu so se jima rodili trije otroci, Peter, Ferdi in Giti. »Tri smo imeli. Peter je pred 44 leti umrl v nesreči z avtomobilom.« Kako sta z ženo prebolela izgubo prvorojenca? »Pomagalo je, da sva skupaj držala, pa še dva otroka sva imela, na katera je bilo treba gledati.«
Ima Peter Sitter recept za dolgo in zdravo življenje? »Veš, ni treba vse tako resno vzeti. Se nič jeziti. Veliko pomaga, da vzameš življenje takšno, kakršno je. Pa da doma malo okrog delaš, to tudi pomaga.«
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