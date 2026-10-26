Dominik Mesner: »Še danes mislim in sanjam slovensko«

»Smo med največjimi tremi geodetskimi podjetji v Avstriji. Tipično podjetje ima tri do pet sodelavcev.« Podjetje je razdeljeno na dve veji. Prva se ukvarja z velikimi naročniki, kot so Asfinag, ÖBB ali dežela Nižja Avstrija. To vejo vodi Oberzaucher. Mesnerjeva veja pa so zasebne stranke. »Pri zasebnih strankah gre predvsem za geodetske meritve parcel. Sam pravzaprav ne merim več, ampak vodim le še mejne obravnave. Včeraj sem jih imel na primer šest. Skupaj s strankami si ogledamo parcelo, preverimo, kje so mejniki, in sestavimo zapisnik.« Le občasno Mesner še sam opravlja meritve: »Pred kratkim sem meril neko zasebno lovišče v velikosti 400 hektarjev. To je zame kot dopust.« Obravnave morajo biti zmeraj na kraju samem, zato Mesner pozna vsako vas v Nižji Avstriji in tudi tamkajšnje ljudi: »Osebno poznam 120 županov v Nižji Avstriji in jih tikam.«