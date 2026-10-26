Dominik Mesner: »Še danes mislim in sanjam slovensko«

»Doma so vedeli, da se dobro učim in da imam dve levi roki. Zato so rekli, naj grem študirat,« pravi Dominik Mesner. Še štirinajst dni pred začetkom študija leta 1996 ni vedel, kaj naj bi študiral. V centru za poklicno informiranje so mu svetovali, naj dela nekaj v smeri matematike ali naravoslovja, predlagan pa mu je bil tudi poklic geodeta. Mesner si je v Gradcu poiskal sobo in se vpisal na študij geodezije. V šestih letih in pol je zaključil študij.
»Slovenska gimnazija, Modestov dom, SAK ter vzorniki, kot sta vzgojitelj Christian Koren in trener Miha Kreutz, so me oblikovali. Skoraj vsak dan sem imel nogometne treninge in sem zato osem let živel v domu. V soboto ali nedeljo so bile tekme in sem bil redko doma. Mama še danes pravi, da sem z devetimi leti šel od doma.« Igral je za drugo ekipo SAK, dvakrat pa je sedel tudi na klopi prve ekipe v regionalni ligi. Pri SAK je igral do 21. leta starosti.
Ker je študiral v Gradcu, je med tednom treniral pri GAK. »V Gradcu mi je trener Werner Gregoritsch rekel, da iz mene nikoli ne bo nogometaša, zato sem pač nehal igrati.«
Mesner se je prijavil za delo v raznih podjetjih in se na koncu odločil za podjetje Schubert v St. Pöltnu, ki obstaja že 130 let. »Gospod Schubert je kul človek, zato sem marca 2005 začel delati v njegovem podjetju.« Ko je Schubert začel razmišljati o predaji podjetja, je Mesner leta 2009 postal poslovodja. Podjetja ni želel voditi sam. Leta 2013 se mu je kot drugi poslovodja pridružil študijski kolega Martin Oberzaucher. Oba sta danes solastnika. Podjetje je raslo, število zaposlenih se je povečalo s 30 na 60. Sprva so imeli centralo in eno podružnico, danes imajo centralo in šest podružnic.
»Smo med največjimi tremi geodetskimi podjetji v Avstriji. Tipično podjetje ima tri do pet sodelavcev.« Podjetje je razdeljeno na dve veji. Prva se ukvarja z velikimi naročniki, kot so Asfinag, ÖBB ali dežela Nižja Avstrija. To vejo vodi Oberzaucher. Mesnerjeva veja pa so zasebne stranke. »Pri zasebnih strankah gre predvsem za geodetske meritve parcel. Sam pravzaprav ne merim več, ampak vodim le še mejne obravnave. Včeraj sem jih imel na primer šest. Skupaj s strankami si ogledamo parcelo, preverimo, kje so mejniki, in sestavimo zapisnik.« Le občasno Mesner še sam opravlja meritve: »Pred kratkim sem meril neko zasebno lovišče v velikosti 400 hektarjev. To je zame kot dopust.« Obravnave morajo biti zmeraj na kraju samem, zato Mesner pozna vsako vas v Nižji Avstriji in tudi tamkajšnje ljudi: »Osebno poznam 120 županov v Nižji Avstriji in jih tikam.«
Kot častni predsednik baletne šole pomaga 85-letni baletni profesorici pri iskanju sponzorjev. Kot pravi, je prav ona edina oseba v St. Pöltnu, s katero se redno pogovarja v slovenščini. Od leta 2019 je tudi predsednik nadstrankarske platforme St. Pölten, ki združuje več kot 400 podjetij in si prizadeva za nadaljnji razvoj mesta. »Če grem skozi St. Pölten, me vsak pozdravi. Tudi moja žena Ulli je zelo aktivna v javnem življenju,« pravi Mesner. Kot neodvisen je letos kandidiral na listi dolgoletnega župana Matthiasa Stadlerja. Edini šport, s katerim se redno ukvarja, je hokej na ledu, pripoveduje. Mesner je tudi tajnik društva navijačev KAC v St. Pöltnu. »Imamo tri člane,« se smeje.
Stike s Koroško ohranja preko Novic ter družine in prijateljev. »Petkrat do sedemkrat na leto pridem domov. Redno telefoniram z mamo in bratrancem Adrianom Mandlom.« Z nekdanjimi odbojkarskimi kolegi iz Doba danes kolesari, s svojim »kulinaričnim kvartetom« pa kuha. »Še danes mislim in sanjam slovensko. Tudi samopogovori so slovenski.«
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